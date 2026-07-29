Sin su gente: San Martín recibió una sanción y su próximo partido será a puertas cerradas

La medida es consecuencia de un informe de A.Pre.Vi.De. por irregularidades en el último encuentro de local. ¿Qué pasó?

San Martín disputará un nuevo encuentro clave en su pelea por meterse en el Reducido en Burzaco, pero no podrá contar con el apoyo de su gente. Se debe a que recibirá a Merlo a puertas cerradas tras la sanción aplicada por los incidentes en su último partido como local.

¿Qué pasó?

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a partir de un informe elaborado por A.Pre.Vi.De. sobre distintos antecedentes e incumplimientos registrados en el estadio Francisco Boga.

Entre los fundamentos de la resolución, se mencionan incidentes ocurridos en el último partido como local, cuando el “Azul” recibió a Sportivo Italiano. Se sumaron también sanciones y observaciones vinculadas a las condiciones de seguridad.

El informe además hace referencia al hallazgo de un arma de fuego y municiones durante una inspección preventiva, junto con otros incumplimientos detectados en los últimos años.

Como consecuencia, las autoridades resolvieron que el encuentro frente a Deportivo Merlo se dispute sin público hasta que se garanticen las condiciones de seguridad exigidas para que el enfrentamiento se pueda desarrollar de manera normal.

Los antecedentes

No será la primera vez que San Martín de Burzaco juegue sin hinchas por una sanción. En 2025, el club había sido obligado a disputar tres partidos a puertas cerradas tras el uso de fuegos artificiales durante el clásico frente a Brown de Adrogué.