Luchando contra IOMA: tiene ELA y necesita ser trasladada

Compartir en:

sábado 26 de septiembre del 2020

Se trata de Karina Blanco, de 51 años. Hace seis meses que espera una respuesta de su obra social. "Tiene el 90% de los músculos comprometidos, no los mueve", contó su hija a De Brown.

La familia de Karina Blanco está desesperada. La vecina de Adrogué tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad de Stephen Hawking. Necesita con urgencia ser trasladada a una institución especial, pero IOMA no le da respuesta.

Su caso

La browniana ingresó a la clínica IMA el pasado 8 de marzo. Dos semanas después fue dada de alta. “Por la gravedad del cuadro, a pedido médico, se solicitó la derivación a un centro de cuidados crónicos”, contó Guillermina, su hija de 20 años, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La joven es la única persona a cargo de Karina. Desde hace seis meses está luchando contra IOMA para que su madre pueda tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, sus esfuerzos parecen ser en vano.

“Ellos a través de las redes sociales nos dicen que está autorizado, pero al mismo tiempo no se mueven a buscar un centro especializado en la enfermedad de mi mamá. Presenté un recurso de amparo en julio”, explicó.

Y agregó: “cuando llamo a los centros para ver si tienen disponibilidad de camas y si me pueden brindar algún presupuesto para presentarlo en la obra social, me dicen que yo como afiliado no puedo, que se tiene que comunicar la obra social”.

Tras cinco meses, continúan esperando. Lo que más preocupa a Guillermina son las múltiples afecciones a los que Blanco está expuesta, especialmente el Coronavirus. “Es un lugar súper riesgoso para el estado en el que está”, advirtió.

¿Qué es ELA?

Le fue detectada en diciembre de 2017. Es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y a la médula espinal. Esto produce un debilitamiento muscular y una discapacidad en la parte motriz.

“El 90% de los músculos está comprometido, no los mueve. Ese 10% lo logra mover, por ejemplo los gestos de la cara y un poco una mano. No logra caminar, está muy flaca. Está entubada con la traqueotomía y se alimenta a través de una sonda”, explicó a este medio.

Pese a que la browniana no puede hablar, comprende todo lo que está ocurriendo. “Está totalmente lúcida. Sabe todo, lo del video, los abogados. Es como si estuviera atrapada en su propio cuerpo y eso también me preocupa porque tanto tiempo estando encerrada”, detalló.

En este marco, solicitaron un dispositivo de comunicación visual a IOMA. Pese haber presentado un presupuesto y la empresa que podría hacerse cargo, tampoco recibieron una respuesta.

Seguir luchando

Ante la desesperación y habiendo tratado por todos los medios posibles, Guillermina se vio obligada a publicar un video en la redes sociales. Allí cuenta la situación que está viviendo su mamá y expone toda la documentación que lo acredita.

“Creo que algo que aprendí durante todo tiempo y con la enfermedad de mi mamá es que no te queda otra. Es seguir luchando y en eso estoy y trato de ponerle la mejor cara para que me ve bien ella y para ponerle el pecho a la situación”, expresó.