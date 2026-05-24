Feriado patrio: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos este lunes 25?

Los camiones presentarán cambios en su recorrido. Toda la información.

Argentina celebrará este lunes un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Por este motivo, Almirante Brown informó que dicho día habrá cambios en el cronograma habitual de recolección de residuos.

¿Cómo será?

Según detallaron desde la Comuna, los camiones no circularán por las calles brownianas durante toda la jornada. El servicio se restablecerá con normalidad el martes 26.

En este marco, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. Así, se evitará la acumulación de residuos y posibles anegaciones en caso de lluvias.