Lizy en los Martín Fierro: “Se cagaron en un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”

La browniana se refirió a la denuncia por pedofilia que fue recientemente archivada. Lo hizo al subir al escenario por el triunfo de La Peña de Morfi. Mirá el video.

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando la browniana Lizy Tagliani subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Programa Musical por La Peña de Morfi. Allí aprovechó el momento para hacer un fuerte descargo público.

¿Qué dijo?

La conductora se refirió a las acusaciones que enfrentó en el último tiempo. La denuncia fue realizada por Viviana Canosa, quien la acusaba de presunta pedofilia. Pese a todo, la causa que posteriormente fue desestimada por la Justicia.

En medio de su discurso, habló sobre cómo esta situación afectó el proceso de adopción de su hijo "Tati" y el impacto emocional que atravesó junto a su familia.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, expresó desde el escenario del Hotel Hilton.

Luego apuntó directamente contra quienes impulsaron y replicaron las acusaciones en su contra. “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, afirmó.

La vecina de Adrogué también sostuvo que continuará reclamando justicia. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, señaló.

Durante sus palabras, además, recordó sus orígenes y celebró el camino recorrido. “Estoy agradecida por haber llegado a donde llegué, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión”, manifestó.

Un programa con historia

El reconocimiento a La Peña de Morfi llegó cuando el ciclo está próximo a cumplir diez años al aire. En ese contexto, el productor Claudio Belocopitt dedicó unas palabras para recordar a Rozín, creador histórico del programa: “Es también para vos, Gerardo”.