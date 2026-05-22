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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2699
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SOCIEDAD
viernes 22 de mayo de 2026

Una camioneta se estrelló contra un árbol en Adrogué


Sucedió en plena avenida Espora. ¿Qué pasó?

Un impactante accidente vial se registró en las últimas horas en Adrogué. Una camioneta terminó estrellada contra un árbol y su conductor resultó herido, por lo que debió ser asistido por profesionales de la salud.

¿Qué pasó?

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Espora y Solier, a pocos metros de la plaza Rosales. Según trascendió, el hombre habría perdido el control del vehículo y chocó de frente contra el tronco ubicado al costado de la calle.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió lesiones, mientras que la camioneta registró importantes daños materiales, principalmente en la parte delantera, que quedó completamente destrozada.

En el lugar, trabajaron Bomberos Voluntarios Almirante Brown, que realizaron tareas de asistencia y prevención. También intervinieron el personal de ambulancias municipal y efectivos policiales de la jurisdicción.

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