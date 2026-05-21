Internaron a Leevon Kennedy en una clínica de salud mental de Adrogué

Se transformó en un personaje mediático al afirmar ser hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe. La información.

Lejos de la televisión y de las redes sociales, Leevon Kennedy atraviesa un complejo momento personal. La mediática permanece internada en una clínica especializada en salud mental de Adrogué.

¿Qué pasó?

Según trascendió, Leevon se encuentra alojada en Sanatorio San Gabriel, ubicado en Valentín Alsina 95, de dicha localidad. Allí, recibe atención médica, medicación y acompañamiento terapéutico permanente.

El centro trabaja específicamente con pacientes que atraviesan trastornos de salud mental y situaciones vinculadas a consumos problemáticos. Además, el régimen interno contempla restricciones en el uso de celulares y contacto limitado con el exterior.

Mientras tanto, alrededor de su situación comenzaron a circular distintas versiones sobre conflictos familiares y desacuerdos respecto a su patrimonio. Allegados aseguran que la propia Kennedy habría expresado sentirse perjudicada por integrantes de su entorno, aunque desde su círculo íntimo remarcan que la decisión de internarla fue tomada para priorizar su cuidado y estabilidad.

La noticia

Generó sorpresa entre quienes seguían de cerca su actividad pública, especialmente por la abrupta desaparición de sus redes, donde no realiza publicaciones desde septiembre del año pasado.

Dueña de un perfil excéntrico, en sus últimas entrevistas en los medios, había hablado sobre experiencias traumáticas, episodios de violencia y problemas de consumo que, según contó, marcaron gran parte de su vida.

Leevon se transformó en un personaje mediático por sus polémicas declaraciones en torno a su origen. Durante años afirmó ser hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, aunque posteriormente reformuló y relativizó esa versión. De todos modos, siempre sostuvo un discurso vinculado a la emblemática familia estadounidense.