Hallaron muerta a una mujer tras el incendio de su casa de Claypole: detuvieron a su ex pareja

El cuerpo presentaba lesiones previas al fallecimiento, además de quemaduras por el fuego. Sus familiares aseguran que sufría violencia de genero. Los detalles.

Una mujer de 52 años fue hallada muerta este miércoles tras un incendio ocurrido en su vivienda de Claypole. Según indicaron familiares y vecinos, la víctima mantenía antecedentes de conflictos por violencia de género con su ex pareja.

¿Qué pasó?

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, los oficiales se encontraron con el cuerpo sin vida de una mujer dentro de la casa, ubicada en Tuyutí al 4100.

La víctima fue identificada como Karina Gladys Ocampo. De acuerdo a su círculo íntimo, sufría violencia de género de su ex pareja, Manuel R., de 46 años y retirado de la Policía Federal.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el cuerpo presentaba lesiones previas al fallecimiento, además de quemaduras producidas por el fuego. En ese marco, la Justicia dispuso la aprehensión del principal sospechoso y un allanamiento en su domicilio.

Interviene la UFI N°16 de Lomas de Zamora. Participó la Comisaría de Claypole. La causa fue caratulada como “Homicidio agravado en contexto de violencia de género”.