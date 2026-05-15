Sáb, 16/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2693
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
viernes 15 de mayo de 2026

Hallaron muerta a una mujer tras el incendio de su casa de Claypole: detuvieron a su ex pareja


El cuerpo presentaba lesiones previas al fallecimiento, además de quemaduras por el fuego. Sus familiares aseguran que sufría violencia de genero. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Una mujer de 52 años fue hallada muerta este miércoles tras un incendio ocurrido en su vivienda de Claypole. Según indicaron familiares y vecinos, la víctima mantenía antecedentes de conflictos por violencia de género con su ex pareja.

¿Qué pasó?

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, los oficiales se encontraron con el cuerpo sin vida de una mujer dentro de la casa, ubicada en Tuyutí al 4100.

La víctima fue identificada como Karina Gladys Ocampo. De acuerdo a su círculo íntimo, sufría violencia de género de su ex pareja, Manuel R., de 46 años y retirado de la Policía Federal.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el cuerpo presentaba lesiones previas al fallecimiento, además de quemaduras producidas por el fuego. En ese marco, la Justicia dispuso la aprehensión del principal sospechoso y un allanamiento en su domicilio.

Interviene la UFI N°16 de Lomas de Zamora. Participó la Comisaría de Claypole. La causa fue caratulada como “Homicidio agravado en contexto de violencia de género”.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram