El histórico Nacional de Adrogué cumple 97 años

Fue fundado en 1929. Uno de sus ex alumnos más conocidos es Joaquín Furriel. Conocé su historia.

La comunidad educativa está de festejo. El ex Colegio Nacional de Adrogué cumple este jueves, 15 de mayo, sus 97 años de historia y reafirma su lugar como una de las instituciones más emblemáticas de Almirante Brown. No solo se convirtió en un referente académico de la Región sino también en un símbolo cultural e histórico del distrito.

Su historia

Ubicado en la intersección de la avenida Espora y Esteban Adrogué, “El Nacio” tiene sus orígenes vinculados al antiguo Instituto Americano, creado en 1889. Tras el deterioro y posterior demolición de aquella entidad privada, un grupo de egresados conformó una comisión en 1927. Presidida por Carlos A. Sánchez, tuvo como objetivo impulsar la creación de un nuevo colegio.

Luego de años de trabajo y planificación, el edificio fue inaugurado oficialmente el 15 de mayo de 1929 bajo el nombre de Colegio Nacional Adrogué. En 1937, pasó a llamarse Colegio Nacional Almirante Guillermo Brown.

El predio donde hoy funciona la institución también guarda una rica historia. Allí se encontraba el histórico hotel Las Delicias, un tradicional punto de encuentro de la élite porteña que llegó a albergar a presidentes, intelectuales y destacadas figuras.

Con el correr de las décadas, se consolidó como una institución de referencia en la Región. Por sus aulas y pasillos transitaron personalidades de distintos ámbitos, entre ellas Carlos Loiseau, más conocido como Caloi, y el escritor Jorge Luis Borges, quien la visitó durante los festejos por el Centenario de Adrogué. Asimismo, estudiaron grandes actores como Jorge Marrale y Joaquín Furriel, quien en los últimos días dio un contundente discurso a favor de la educación pública.

Su actualidad

Además de su valor educativo, el edificio posee un importante reconocimiento. En 2015, el Concejo Deliberante local lo declaró “Patrimonio Histórico y Cultural de Almirante Brown”. En 2023, también recibieron esa distinción la biblioteca y la mapoteca.

Actualmente, el Colegio Nacional cuenta con más de mil estudiantes de nivel secundario y continúa ampliando sus espacios educativos. Entre ellos, se destacan la Sala de Astronomía, equipada con telescopios, revistas y material especializado, y el aula “Islas Malvinas”, creada para homenajear a los excombatientes brownianos caídos durante la guerra.

La histórica biblioteca del establecimiento, considerada una de las más importantes del distrito, alberga más de 30 mil libros y forma parte del patrimonio cultural browniano.

En los últimos años, el edificio fue sometido a un importante proceso de puesta en valor y renovación integral que permitió modernizar sus instalaciones y preservar su identidad histórica.