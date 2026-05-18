Fin de semana para el olvido: Brown, San Martín y Claypole perdieron sus respectivos partidos

El "Tricolor" cayó 1-0 con Camioneros y el "Azul" fue superado 2-0 por Talleres de Remedios de Escalada, mientras que el "Tambero" recibió una goleada 3-0 por parte de Sacachispas. Los partidos.

Los clubes del distrito tuvieron un fin de semana para el olvido. Brown de Adrogué perdió 1-0 ante Camioneros, mientras que San Martín de Burzaco cayó 2-0 con Talleres de Remedios de Escalada. Claypole, en tanto, sufrió una dura goleada: 3-0 con Sacachispas.

Caída de visitante

El “Tricolor” necesitaba volver al triunfo para comenzar a escalar posiciones, pero terminó pagando caro su falta de efectividad. Aunque mereció más, se quedó con las manos vacías frente a un rival que alcanzó los doce partidos sin conocer la derrota.

El encuentro fue parejo de principio a fin. Brown se mostró mejor por momentos durante la primera mitad, gracias a una presión alta que incomodó la salida de Camioneros y le permitió adueñarse de la pelota.

Durante los primeros 45 minutos, las únicas aproximaciones fueron del conjunto visitante: un remate desviado de Alan Visco y luego con otro que el arquero controló sin inconvenientes. En ataque, la proyección de Adriel Ortíz por la izquierda resultó una de las principales armas.

Las situaciones más claras llegaron a través del juego aéreo. Tras un centro del lateral, Bruno Báez conectó un potente cabezazo, pero Horacio Ramírez respondió de gran manera para mantener el cero. Así, sin diferencias en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento ocurrió poco. Camioneros adelantó sus líneas y mostró toda su eficacia: luego de una pelota parada, Sergio Díaz apareció en el primer palo y envió la pelota al fondo de la red para marcar el único gol de la tarde.

Brown estuvo cerca del empate en dos oportunidades, ambas en los pies de Báez. Primero, con una clara chance dentro del área que se fue por encima del travesaño. Más tarde, quedó mano a mano tras recibir un pase en profundidad, pero el arquero achicó rápido y se quedó con el remate.

De esta manera, el conjunto de Adrogué se mantuvo con 15 unidades y cayó a la 18° posición, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha buscará recuperarse frente a Merlo.

Sigue sin ganar en casa

San Martín, que buscaba una victoria para afianzarse en los puestos de Reducido, sigue sin poder hacerse fuerte en el Francisco Boga. Ante un rival que fue superior a lo largo de los 90 minutos, acumula seis presentaciones sin triunfos como local.

La visita impuso condiciones desde el inicio y generó peligro sobre el arco defendido por Maximiliano Gagliardo. Avisó con un remate de media vuelta de Isaías Ciavarelli que se estrelló en el palo y con una diagonal del lateral Sebastián Gallardo que se fue desviada.

A los 39 minutos, Talleres aprovechó una contra y encontró al “Azul” mal parado para abrir el marcador. Tras una pelota filtrada a espaldas de la defensa, Matías Samaniego controló y asistió a Ignacio Colombini, que apareció solo por el centro y definió por encima del arquero.

En el complemento, la visita estuvo cerca de ampliar la ventaja en tres oportunidades, pero Gagliardo respondió de gran manera para mantener con vida a su equipo. San Martín, por su parte, apenas logró inquietar con un remate de larga distancia de Sergio Modón.

El partido quedó sentenciado a los 77 minutos, cuando Mateo Muñóz realizó una gran acción individual, pasó entre dos defensores y definió de zurda ante la salida del arquero. Así, el “Azul” no logró cortar su racha negativa en condición de local.

Con este resultado, San Martín salió de la zona de Reducido y quedó en la 10° posición con 19 unidades, sólo un punto por debajo de la última colocación para luchar por el segundo ascenso. En la próxima fecha visitará a Argentino de Merlo.

Mala jornada

Claypole se enfrentaba a uno de los animadores de la categoría con la intención de no perderle pisada a la cima de la Zona B. Sin embargo, sufrió una tarde para el olvido y acumuló su tercer partido consecutivo sin victorias.

Las malas condiciones del campo de juego tuvieron influencia en el desarrollo del duelo, ya que dificultaron el juego asociado. Sacachispas salió decidido a buscar el arco rival, aunque el “Tambero” también generó situaciones, pese a la falta de precisión en los últimos metros.

El conjunto local encontró la apertura del marcador a través de la pelota parada. A los 37 minutos, Gonzalo Rocaniere conectó un potente cabezazo tras un tiro libre y colocó la pelota en el ángulo, dejando sin chances a Joaquín Cabrera.

Sobre el cierre de la primera etapa, además, el árbitro no sancionó un claro penal en favor de Claypole por una mano dentro del área. Así, se fueron al descanso con la ventaja mínima.

En el complemento, el elenco browniano fue en busca del empate, pero Sacachispas golpeó rápido de contraataque para ampliar la diferencia. A los 52 minutos, Leandro Ríos encabezó una corrida desde mitad de cancha y definió ante la salida del arquero para marcar el 2-0.

El partido quedó sentenciado a los 74. Tras un tiro de esquina, Cabrera intentó despejar con los puños, pero la pelota rebotó en la espalda de un compañero y terminó dentro del arco para el 3-0 definitivo.

De esta manera, Claypole cayó a la 7° posición de la Zona B con 16 puntos y quedó a siete unidades del líder Lamadrid. En la próxima fecha visitará a Yupanqui.