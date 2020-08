Abrió su peluquería luego de cuatro meses: le desvalijaron el local

Compartir en:

miércoles 5 de agosto del 2020

Ocurrió en Longchamps. Los ladrones se llevaron máquinas, tijeras, estuches de maquillaje y una estufa, entre otras cosas. “Fue una tristeza total. Me fundieron”, confesó su dueña a De Brown. ¿Qué pasó?

Hace una semana atrás, Julia pudo volver abrir su peluquería tras esta estar cerrada durante cuatro meses por el aislamiento obligatorio. Sin embargo, aquella alegría se difuminó rápidamente. Es que el domingo le desvalijaron el local ubicado en Longchamps.

¿Qué pasó?

La secuencia ocurrió en horas de la madrugada, en Av. la Aviación 557, a media cuadra de la Comisaría N°4 de Almirante Brown. “Entraron por el costado de la galería, me abrieron los vidrios, que son corredizos, y ahí me sacaron todo”, relató su dueña en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Los delincuentes aprovecharon la tranquilidad de la noche para arrasar con todo. Se llevaron todo tipo de maquinarias- como planchitas de pelo, secadores y afeitadoras-, tijeras, estuches de maquillaje y una estufa, entre otras cosas.

“Era alguien que sabía y buscaba dinero por la forma en qué me revolvieron la sala de depilar”, detalló la mujer quien hace más de dos décadas maneja la peluquería. Hace siete años se había mudado aquel local y jamás había sufrido un hecho como este.

La denuncia fue efectuada en la Comisaría de Longchamps. Las cámaras de seguridad municipales serán claves para poder dar con los autores del robo.

Volver a empezar

Este martes, Julia abrió nuevamente las puertas de su peluquería. Esta vez si todo el equipo que con mucho fuerzo supo adquirir a lo largo de sus años en la profesión y que hoy, por sus costos, le es imposible conseguirlos otra vez. Debió usar elementos prestados para salir adelante.

“Fue una tristeza total. Me fundieron porque por el Coronavirus no puedo comprar nada”, resaltó. Es que estos últimos meses debió ser mantenida por su familia, a la par que siguió pagando las cuentas del negocio pese a que no lo usaba.

“Hay muy poco trabajo, la situación está mal. Los precios que aumentaron de las herramientas y los productos y yo no puedo aumentar un corte de $250 porque la gente no entra”, concluyó.