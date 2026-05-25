Revolución de Mayo: ¿Cuáles fueron los hechos que iniciaron una nueva etapa en el país?

Los acontecimientos se desarrollaron a lo largo de una semana marcada por debates, reclamos y movilizaciones populares. Esto sentó las bases para la conformación del Estado argentino. Los detalles.

La Argentina conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, uno de los hechos más trascendentes de la historia nacional. A 216 años de aquella jornada histórica de 1810, la fecha recuerda el surgimiento del primer gobierno patrio y el inicio del proceso que conduciría, tiempo después, a la declaración de la independencia.

Los acontecimientos

Marcaron un punto de quiebre en el Virreinato del Río de la Plata. Ese día, vecinos y dirigentes criollos lograron desplazar al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y avanzar en la conformación de una Junta de Gobierno propia.

Frente al Cabildo, en la entonces Plaza de la Victoria —actual Plaza de Mayo— una multitud encabezada por Domingo French y Antonio Beruti reclamó cambios políticos y exigió la realización de un Cabildo Abierto. La presión popular terminó siendo determinante para la creación de la Primera Junta.

El nuevo gobierno estuvo presidido por Cornelio Saavedra y tuvo como secretarios a Mariano Moreno y Juan José Paso. También integraron la Junta Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales.

Aunque en un primer momento la Junta aseguró gobernar en nombre de Fernando VII, rey de España, la creación del nuevo órgano político representó el primer gran paso hacia la emancipación del territorio.

¿Cómo se desarrolló la Semana de Mayo?