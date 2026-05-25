Burzaco: lanzan un taller gratuito de RCP, primeros auxilios y rescate en la vía pública

Contará con dos clases quincenales. El único requisito es ser mayor de 16 años. ¿Cómo inscribirse?

Con el objetivo de brindar herramientas para actuar ante situaciones de emergencia, lanzaron un nuevo taller gratuito en Burzaco. Se trata de una capacitación en RCP, primeros auxilios y rescate en la vía pública.

La propuesta

El curso comenzará el 1 de junio y contará con dos clases quincenales que se desarrollarán los lunes, de 15 a 18 hs Tendrán lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en el cruce de Alsina y Martín Fierro.

Los vecinos interesados en participar deberán inscribirse previamente de forma presencial este martes, 26 de mayo, en la entidad. El horario de atención será de 9 a 16 hs. El único requisito es ser mayor de 16 años y presentar fotocopia del DNI.