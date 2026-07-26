Abrirán las inscripciones para más de 30 cursos de formación profesional en Brown

Los cupos son limitados. Las capacitaciones estarán vinculadas a los sectores productivos, industriales, tecnológicos, textiles, gastronómicos y de servicios. Conocé la oferta acá y cómo anotarte.

Almirante Brown anunció que abrirá las preinscripciones para 34 cursos gratuitos de formación profesional. El objetivo de los mismos es brindar herramientas para la capacitación laboral, promover el aprendizaje de oficios y fortalecer las oportunidades de inserción en el mercado.

¿Cómo será?

Los interesados podrán anotarse desde este lunes, 27 de julio, de manera virtual. Para ello, tendrán que acceder a un link que estará disponible en la biografía de las redes oficiales del Municipio. Según precisaron, quedará habilitado desde las 9 hs.

Las capacitaciones, que se dictarán en tres sedes del distrito, durarán cuatro meses. Todos tienen cupos limitados y están destinados a mayores de 18 años, que residan en Almirante Brown y se encuentren desempleados o en búsqueda de empleo.

"Como cada año, seguimos impulsando estos cursos gratuitos porque creemos que la formación profesional es una herramienta fundamental para generar más oportunidades de empleo y acompañar el crecimiento de los vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

La oferta disponible

Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada (San Martín 3752):

Gestión de Espacios Verdes Urbanos (miércoles, de 10 a 12 hs)

Producción y Gestión de Cultivos Urbanos (jueves, de 12 a 14 hs)

Jardinería y Paisajismo (jueves, de 14 a 16 hs)

Aromáticas y Medicinales (martes, de 16 a 18 hs)

Huerta Urbana Agroecológica (martes, de 14 a 16 hs)

Confección Textil Básica (lunes, de 13:30 a 15:30 hs)

Confección Textil Avanzada (lunes, de 9 a 11 hs; o de 11 a 13 hs)

Confeccionista de Lencería y Corsetería (miércoles, de 13 a 16:30 hs)

Moldería y Confección de Parte Inferior Avanzado (viernes, de 15 a 17 hs)

Moldería y Confección de Parte Superior Avanzado (jueves, de 15 a 17 hs)

Diseño y Producción de Indumentaria Avanzado (lunes, de 16 a 18 hs)

Carpintería Básica (lunes de 11 a 13 hs; lunes de 13 a 15 hs; o jueves de 12 a 14 hs)

Carpintería Avanzada (lunes de 9 a 11 hs; jueves de 14 a 16 hs; o jueves de 16 a 18 hs)

Serigrafía Básica (viernes, de 10 a 12 hs)

Serigrafía Avanzada (viernes, de 12 a 14 hs)

Sublimación Básica (viernes, de 14 a 16 hs)

Herrería Básica (martes de 10 a 12 hs; miércoles de 10 a 12 hs; o jueves de 12 a 14 hs)

Herrería Avanzada (martes de 12 a 14 hs; martes de 14 a 16 hs; o miércoles de 14 a 16 hs)

Electricidad Básica (lunes de 10 a 12 hs; lunes de 16 a 18 hs; miércoles de 16 a 18 hs; o jueves de 16 a 18 hs)

Electricidad Avanzada (martes, de 16 a 18 hs)

Electricidad Industrial (viernes, de 16 a 18 hs)

Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco (Junín esquina Tomás Guido):

Excel y Planillas de Cálculo Avanzado (lunes, de 10 a 12 hs)

Taller de Informática Básica (lunes, de 13 a 15 hs)

Electricidad Domiciliaria (miércoles, de 9 a 11 hs)

Reparación e Instalación de Aire Acondicionado (miércoles, de 11 a 13 hs)

Soldador (miércoles, de 13 a 15 hs)

Inteligencia Artificial y Programación de Agentes IA (martes, de 10 a 12 hs)

Operador de Corte con Torno CNC (martes, de 13 a 15 hs)

Marketing Digital (miércoles, de 10 a 12 hs)

Comercialización E-commerce (viernes, de 9 a 11 hs)

Herramientas Digitales de Administración (viernes, de 11 a 13 hs)

Centro de Formación en Panificados y Gastronomía (CFPT) de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 900):

Cremonas (jueves, de 8 a 12 hs)

Pizzero (lunes, de 8 a 12 hs)

Facturas (viernes, de 8 a 12 hs)

Sobre la propuesta

Es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Empleo, e incluye cursos vinculados a los sectores productivo, industrial, tecnológico, textil, gastronómico y de servicios.

“Apostar a la capacitación es trabajar para el desarrollo de Almirante Brown y al futuro de nuestra comunidad", sentenció Cascallares.