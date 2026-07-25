Vacaciones de invierno: ¿Qué hacer gratis este finde en Brown?

Las actividades se llevan adelante en diferentes localidades del distrito. Conocé el cronograma completo.

Llegó el primer finde de las vacaciones de invierno y Almirante Brown continúa con una variada propuesta de actividades culturales y recreativas destinadas a los chicos y sus familias. La agenda incluye diferentes espectáculos, talleres y encuentros gratuitos que se llevarán adelante en distintos puntos del distrito.

¿Qué elegir?

Todas las actividades tienen entrada gratuita. Sin embargo, en las obras de teatro el acceso será por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible de cada espacio. Por este motivo, aconsejaron concurrir con anticipación para poder disfrutar del espectáculo.

El cronograma es el siguiente:

Sábado 25

En la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (avenida Juan B. Justo al 1000)

13:30 hs: Elaboración de licores artesanales.

15 hs: Cuentos y leyendas al aire libre ¡Traé tu mantita!

Cuentos y leyendas al aire libre ¡Traé tu mantita! 16 hs: Club de pequeños y grandes observadores: Safari por la granja

Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224)

11 a 20 hs: Encuentro Regional de Juegos de Mesa. Reunirá juegos clásicos, modernos y de rol, wargames, salas de escape, videojuegos nacionales, una ludoteca abierta al público, torneos, testeo de prototipos y zona de infancias. Además de charlas y talleres.

Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 840, Burzaco)

15 hs: obra de teatro Yaku Ayllu

Casa de la Cultura Luis Sandrini (Av. Eva Perón 1948, Don Orione)

15 hs: obra Las Princesas de Disney

Fundación Soldi (Rafael Obligado 336, Glew)

14 hs: obra Conde Malito

Domingo 26

11 a 20 hs: sigue el Encuentro Regional de Juegos de Mesa, en la Casa de la Cultura de Adrogué.