Vacaciones de invierno: ¿Qué hacer gratis este finde en Brown?

Las actividades se llevan adelante en diferentes localidades del distrito. Conocé el cronograma completo.
Llegó el primer finde de las vacaciones de invierno y Almirante Brown continúa con una variada propuesta de actividades culturales y recreativas destinadas a los chicos y sus familias. La agenda incluye diferentes espectáculos, talleres y encuentros gratuitos que se llevarán adelante en distintos puntos del distrito.
Todas las actividades tienen entrada gratuita. Sin embargo, en las obras de teatro el acceso será por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible de cada espacio. Por este motivo, aconsejaron concurrir con anticipación para poder disfrutar del espectáculo.
El cronograma es el siguiente:
En la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (avenida Juan B. Justo al 1000)
Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224)
Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo (E. de Burzaco 840, Burzaco)
Casa de la Cultura Luis Sandrini (Av. Eva Perón 1948, Don Orione)
Fundación Soldi (Rafael Obligado 336, Glew)
Vacaciones de invierno en la Granja de Ministro Rivadavia: ¿Qué actividades gratuitas habrá? #MinistroRivadavia https://t.co/E7ZeIB6GiH
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 20, 2026