Anunciaron la instalación de nuevas luces LED en las colectoras de Ruta 4

Los trabajos permitirán una iluminación más eficiente y generarán un importante ahorro energético. Toda la información.
Almirante Brown anunció que avanza con obras para mejorar la iluminación y seguridad vial sobre la Ruta Provincial N° 4. Se trata de la instalación de luces LED en las colectoras a la altura del Puente de Burzaco, en el tramo entre el Viaducto “Papa Francisco” y la rotonda El Vapor.
Según explicaron, los trabajos contemplan la colocación de 70 nuevas columnas y más de 100 equipos con dicha tecnología. Esto incrementará significativamente la visibilidad en las colectoras y las calles adyacentes.
La incorporación de estas luces permitirá contar con una iluminación más eficiente y de mayor alcance, además de generar un importante ahorro energético y contribuir a un distrito más moderno y sustentable.
“Seguimos sumando obras en la Ruta 4, un corredor fundamental para Almirante Brown y para toda la Región. En este caso, avanzamos con nuevas LED que mejoran la visibilidad y la seguridad para los miles de vecinos que circulan todos los días por esta zona”, destacó Mariano Cascallares.
Dichas tareas se suman a la transformación que se viene llevando adelante sobre la Ruta N° 4, donde se inauguró el año pasado el Viaducto “Papa Francisco”. Actualmente, allí avanza la última etapa de la renovación integral del corredor en el límite con Lomas de Zamora, gracias a la articulación con la Provincia.
Esta intervención se desarrolla en distintos frentes: desde la calle Vidal hasta Diomede, en Burzaco; de Diomede a Pino, en Malvinas Argentinas; y de Pino a la avenida Capitán Moyano.
Con la culminación de esta etapa quedará renovado el corredor de la Ruta Provincial N° 4 a lo largo de sus casi 14 kilómetros en Almirante Brown. Estos atraviesan San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.
Desde el Municipio precisaron también que la próxima gran intervención prevista será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor. Esta ejecución está proyectada para los próximos meses.
Familias de Longchamps, Glew, Burzaco, Mármol y Don Orione firmaron la escritura de su casa #Escrituras https://t.co/3SNrr4e2zE
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 23, 2026