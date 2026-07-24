Anunciaron la instalación de nuevas luces LED en las colectoras de Ruta 4

Los trabajos permitirán una iluminación más eficiente y generarán un importante ahorro energético. Toda la información.

Almirante Brown anunció que avanza con obras para mejorar la iluminación y seguridad vial sobre la Ruta Provincial N° 4. Se trata de la instalación de luces LED en las colectoras a la altura del Puente de Burzaco, en el tramo entre el Viaducto “Papa Francisco” y la rotonda El Vapor.

¿Cómo son?

Según explicaron, los trabajos contemplan la colocación de 70 nuevas columnas y más de 100 equipos con dicha tecnología. Esto incrementará significativamente la visibilidad en las colectoras y las calles adyacentes.

La incorporación de estas luces permitirá contar con una iluminación más eficiente y de mayor alcance, además de generar un importante ahorro energético y contribuir a un distrito más moderno y sustentable.

“Seguimos sumando obras en la Ruta 4, un corredor fundamental para Almirante Brown y para toda la Región. En este caso, avanzamos con nuevas LED que mejoran la visibilidad y la seguridad para los miles de vecinos que circulan todos los días por esta zona”, destacó Mariano Cascallares.

Más trabajos

Dichas tareas se suman a la transformación que se viene llevando adelante sobre la Ruta N° 4, donde se inauguró el año pasado el Viaducto “Papa Francisco”. Actualmente, allí avanza la última etapa de la renovación integral del corredor en el límite con Lomas de Zamora, gracias a la articulación con la Provincia.

Esta intervención se desarrolla en distintos frentes: desde la calle Vidal hasta Diomede, en Burzaco; de Diomede a Pino, en Malvinas Argentinas; y de Pino a la avenida Capitán Moyano.

Con la culminación de esta etapa quedará renovado el corredor de la Ruta Provincial N° 4 a lo largo de sus casi 14 kilómetros en Almirante Brown. Estos atraviesan San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

Desde el Municipio precisaron también que la próxima gran intervención prevista será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor. Esta ejecución está proyectada para los próximos meses.