Llega el 4° Encuentro Regional de Juegos de Mesa: habrá clásicos, modernos, rol y wargame

El evento contará con muchas más propuestas para todas las edades. Conocé el cronograma.

Con una amplia variedad de actividades, Adrogué recibirá el 4° Encuentro Regional de Juegos de Mesa. La propuesta, a cargo de creadores, clubes y comunidades, reunirá durante un fin de semana entretenimiento, creatividad y propuestas para todas las edades.

El cronograma

El evento se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de julio. Ambas jornadas se pondrá en marcha a las 11 y concluirán a las 20 hs. Tendrán como escenario a la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban de Adrogué 1224.

Según indicaron, ofrecerá una ludoteca abierta con una amplia variedad de juegos de mesa modernos, consagrados y en tendencia. También, habrá espacios para clásicos, como el ajedrez, truco, buraco, go y otras propuestas para compartir en familia o con amigos.

Entre los principales atractivos se destacan una isla de videojuegos argentinos, más de 30 mesas de rol, salas de escape, torneos de wargames con miniaturas, megajuegos para decenas de participantes y una zona especial para las infancias.

Además, el público podrá conocer y testear prototipos de juegos en desarrollo, participar de demostraciones de juegos de cartas coleccionables y recorrer una feria de emprendedores con tiendas y productores locales.

La programación también incluirá talleres y charlas pensadas para quienes buscan aprender más sobre este universo, consolidando una propuesta que combina entretenimiento, creatividad y encuentro comunitario con entrada libre y gratuita.

"Vení a jugar y conocer una oferta lúdicas increíble a cargo de creadores locales, clubes y comunidades. Pasando un fin de semana increíble con propuestas para todas las edades. Porque de algo estamos seguros: jugando hacemos comunidad", afirmaron.