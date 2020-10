Abuela guerrera: "Yoli" cumplió 110 años

Compartir en:

martes 13 de octubre del 2020

La vecina de Burzaco se recuperó hace unas semanas de Coronavirus. Su familia la sorprendió en la entrada del hogar donde reside. “Ella es una bendición”, admitió su nieta a De Brown. Mirá el video.

¡Llegó el día! Yolanda Gugliotti, la abuela de Burzaco que logró superar el Covid-19, cumplió 110 años. Fue una celebración diferente, pero repleta de emoción y mucho color. Sus allegados se reunieron en la puerta del hogar que reside y, con todos los recaudos necesarios, le prepararon una sorpresa inolvidable.

“Donde vive hay un camino muy lindo en la entrada. Ahí decoramos con un cartel, globos y colocamos una mesa con su torta. La trajeron con los ojos vendados y cuando nos vio estábamos todos ya cantándole”, detalló su nieta Roxana, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Distanciados, pero cerca

La browniana no imaginaba volver a ver a todos sus seres queridos aquel día, tampoco el gran gesto de amor que organizaron. “Se emocionó mucho. Al principio, estaba como aturdida porque no entendía nada, levantaba las manos al techo como diciendo que no podía creerlo”, confió.

Respetando el protocolo, su familia permaneció en la vereda de la institución y, mediante un parlante inalámbrico, pudieron dialogar y reproducir los mensajes de quienes no pudieron estar presentes. “Estábamos a distancia y al tener audífono era difícil que pudiera escucharnos. Sin embargo, de una forma u otra, todos estuvimos con ella ese día”, reconoció su nieta.

Con un clima primaveral que acompañó el festejo, sus seres queridos y personal de la Residencia Geriátrica decidieron realizar una suelta de globos agradeciendo por este nuevo año de vida. “Ella es una bendición. Tengo mucha fe y creo que cada uno tiene marcado un destino, el suyo es mostrarnos que se puede siempre”, admitió Roxana.

¿Cómo sigue su salud?

El 17 de agosto, Yolanda comenzó a presentar los primeros síntomas, pero en un principio eran leves. Tenía un pequeño resfrío y febrícula, desgano y decaimiento. Se habría contagiado de una de las empleadas del geriátrico que había dado positivo en el test. Sin embargo, con el correr de los días, su cuadro se complicó con una neumonía.

“Ahora ella está bien, se va reponiendo de a poco. A veces se siente un poco cansada, pero evoluciona. Hace solo un mes le dieron el alta y esa es la secuela que le quedó”, contó a este medio.

Su historia

Nació en Burzaco, el 12 de octubre de 1910, durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. Su vida estuvo marcada por el trabajo y el sacrificio. Estudió bordado y se dedicó a ello. También fue ama de casa y cocinera en un colegio de la zona y en una colonia de vacaciones.

“Se casó con Armando Mellerio, mi abuelo. Ellos eran vecinos. Falleció muy joven, hace 36 años que nos dejó. Nunca más volvió a formar pareja”, reveló su nieta. De aquella relación tuvo un único hijo, hoy de 85 años. La vida también le regaló dos nietos, cinco bisnietos y ocho tataranietos.