Adrogué: jubilada tuvo un paro en la farmacia, su médica corrió a auxiliarla, le hizo RCP y la salvó

La paciente tiene 79 años. “Fue un momento de mucha tensión, pero también muy reconfortante”, expresó Analía Lombar, la doctora que salió de su consultorio para socorrerla, a De Brown.

Una escena dramática terminó con un final esperanzador gracias a la rápida intervención de una profesional de la salud de Adrogué. La doctora Analía Lombar logró salvarle la vida con maniobras de RCP a una de sus pacientes, que sufrió un paro mientras estaba en la farmacia Slapak, frente a la estación de tren.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió el jueves 23 de abril, cerca de las 17 hs. Fue en el comercio ubicado frente a la estación de la localidad. “Poco antes, atendí a Marta Franco, de 79 años, en mi consultorio que está a pocos metros. Es una paciente que sigo hace mucho tiempo. Vino acompañada por su hija, tenía un cuadro de bronquitis. La revisé, le indiqué medicación y se fueron a la farmacia”, relató la médica en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Sin embargo, lo que parecía solo una consulta normal cambió de forma abrupta. “Habrán pasado 10 minutos de esto cuando vino un farmacéutico corriendo y gritando que se había descompensado. Yo estaba con otra persona y salí enseguida”, recordó.

Al llegar al lugar, la escena era crítica. “Me encuentro a Marta sentada y azul. La acosté en el suelo, constaté que estaba en paro y empecé con maniobras de RCP”, explicó Lombar. Mientras tanto, el personal del comercio dio aviso al SAME.

Durante 20 minutos, la médica realizó masajes cardíacos sin descanso. “Después de mucho comenzó a responder, pero seguía con paro respiratorio. Necesitaba oxígeno. Le hice respiración boca a boca hasta que llegó la ambulancia”, detalló.

La mujer fue trasladada primero al Hospital Lucio Meléndez y luego derivada a la clínica IMA, donde le realizaron distintos estudios. Finalmente, recibió el alta y se encuentra en buen estado de salud.

“Fue un momento de mucha tensión, pero también muy reconfortante”, expresó la doctora. Según su evaluación, el episodio podría haber sido consecuencia de una "hipoxia severa" vinculada al cuadro respiratorio que presentaba la paciente.

Con experiencia en guardias médicas, Lombar destacó que no es habitual enfrentar una situación así fuera de un ámbito hospitalario: “Ahí vemos muchos casos de paro, pero contamos con todos los recursos. En la calle es distinto, es la primera vez que me pasaba y que saliera adelante solo con masaje cardíaco”, admitió.

RCP, vital para salvar vidas

La historia tuvo un impacto emocional para la profesional. “Es algo que no se puede explicar con palabras”, confió. En esta línea, Sandra, hija de Marta, expresó a este medio: “Gracias a ella mi mamá está con vida. No sabes lo rápido que resolvió todo, como manejó el tema. Volvió a nacer. Es una excelente doctora, tanto en lo profesional como en lo humano”.

Por último, la doctora dejó un mensaje claro: “Todos deberíamos saber hacer RCP. Esto le puede pasar a cualquiera, a un familiar, a un vecino. Es clave actuar rápido y no paralizarse. Este caso demuestra que con maniobras básicas se puede salvar una vida”.