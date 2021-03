Adrogué: se casaron en pandemia y tuvieron que transmitirlo por Instagram

Compartir en:

martes 23 de marzo del 2021

Por protocolo, el Registro Civil no les permitió que estuvieran presentes sus familiares y amigos. Su historia de amor.

Daniela Eldahuk y Diego López contrajeron matrimonio a finales de febrero. Atravesados la pandemia, el camino para llegar a aquella celebración fue larga y llena de obstáculos. Sin embargo, los superaron con éxito y hasta trasmitieron el evento por Instagram.

¿Cómo surgió la idea?

La pareja de José Mármol dio el tan esperado “sí” en el Registro Civil de Adrogué. Por protocolo, solo podían estar presentes el juez, los novios y los testigos. Estos últimos debieron ingeniárselas para oficiar además de fotógrafos.

La innovadora idea de hacer un vivo surgió dos semanas antes del evento. El objetivo era que sus seres queridos pudieran- de alguna manera- formar parte de ese emotivo momento.

Así fue como el 25 de febrero sus allegados se concentraron en las afueras de las instalaciones y apreciaron la ceremonia a través de sus teléfonos. A su vez, el video era transmitido por un celular, que había sido apoyado en una maceta con la esperanza que no se cayera.

“Fue como un trámite, nos reímos, pero no fue muy emocionante. Pero después cuando salí y vi a la gente re contenta, a nuestra familia. Fue re lindo”, confesó Daniela, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Su historia de amor

Comenzó hace cuatro años atrás. La propuesta de casamiento llegó durante un viaje a Europa a mitad del 2019. Se vio retrasada porque la aerolínea perdió el bolso donde estaba la alianza. A esto se sumó la timidez del novio realizar dicha muestra de amor en un lugar público.

“Cada lugar romántico que visitábamos pensaba: ‘acá me lo pide’ y no pasaba nada. El último día ya pensaba que no iba pedirme nada. Estábamos en el hotel, ya haciendo las valijas, habíamos recorrido un motón, me senté y saca el anillo. Me lo hizo sufrir. Fue inesperado”, contó entre risas.

La odisea de casarse

La fecha elegida fue el 3 de abril de 2020. Sin embargo, era imposible prever- y hasta imaginar- que dos semanas antes se decretaría el aislamiento en toda la Argentina.

Fue así que los preparativos de la fiesta quedaron juntando polvo en un cuarto de la casa. Pese a las esperanzas de que la cuarentena se levantara pronto, llegó el día y todo seguía igual. Decidieron, desde sus hogares, grabar un cómico video.

“Hicimos como una especie de casamiento en una realidad paralela. Quedó para enviarlo a nuestros invitados. Mi vestido era una cortina, hicimos como un baile. Toda las partes de un casamiento. Se mataron de risa. Quedó como avisar para que algún momento se iba a hacer”, contó sobre la historia que afortunadamente tuvo su final feliz.