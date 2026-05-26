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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2703
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SOCIEDAD
martes 26 de mayo de 2026

Para descubrir la historia de las localidades, harán visitas guiadas en Adrogué, Glew y Rivadavia


Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los detalles.

Las calles, edificios y rincones cotidianos también guardan historias. Por ese motivo, realizarán visitas guiadas en Adrogué, Glew y Ministro Rivadavia para descubrir el patrimonio local, aprender sobre su identidad y volver a mirar el entorno con otros ojos.

¿Cómo será?

La iniciativa se llevará adelante durante junio y julio. Según indicaron desde la Comuna, es abierta a toda la comunidad, debido que están pensada para aquellos vecinos que quieran conocer en profundidad el distrito.

Las visitas guiadas en Adrogué recorrerán el casco histórico y partirán desde la oficina de turismo municipal. En Glew, incluirán museos y centros culturales con salida en la plaza Madre, mientras que en Ministro Rivadavia se explorará el sector rural comenzando en la plaza Eva Perón.

“Animate a ser turista en tu propio partido y viví una experiencia diferente”, señalaron desde Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones ya están abiertas. Los interesados deberán completar un formulario virtual (accedé haciendo clic aquí). Una vez que se completen los cupos, brindarán la fecha y la información necesaria a través del medio de contacto seleccionado.

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