Finde accidentado en Burzaco: choque por niebla y un auto incendiado

Ocurrieron sobre la Av. Hipólito Yrigoyen y Espora, respectivamente. Bomberos debieron desplegar operativos de emergencias. Los detalles

Dos impactantes accidentes viales generaron momentos de máxima tensión en distintos puntos de Burzaco y requirieron la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios. Los efectivos trabajaron intensamente para asistir a las personas involucradas y controlar las situaciones de riesgo.

¿Qué pasó?

Uno de los hechos ocurrió este lunes 25 de Mayo por la mañana. Fue en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Arenales, donde chocaron dos camionetas.

Según indicaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la intensa neblina habría sido un factor clave en el siniestro, ya que dificultaba notablemente la visibilidad del semáforo.

Pocas horas antes, otro episodio encendió las alarmas sobre avenida Espora, a la altura de Falucho, cuando un vehículo comenzó a incendiarse mientras circulaba.

En cuestión de pocos minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios arribó al lugar y logró controlar las llamas para evitar que el fuego se propagara aún más.

Como es habitual en este tipo de casos, en ambos operativos también participaron efectivos policiales de la jurisdicción y personal del sistema de emergencias local.