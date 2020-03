Anestesista del Meléndez dio positivo en Coronavirus

Compartir en:

domingo 22 de marzo del 2020

Concurrió al hospital a pesar de haber tenido contacto con su novia que viajó al exterior. Contagió a varios de sus compañeros. Los infectados podrían llegar a 15. Lo denunció el propio personal y anoche hubo asamblea. Conocé los detalles.

La inconciencia de una persona puede desatar una catástrofe sanitaria. Ese es el caso de un anestesista del hospital Lucio Meléndez de Adrogué, identificado como Franco Stampalia, de 30 años.

No realizó la cuarentena y acudió al trabajo sin declarar que había tenido contacto con su novia, quien retornó en los últimos días del extranjero. Cuando se realizó el test, dio positivo en Coronavirus y fue demasiado tarde.

Durante la última semana compartió jornadas de trabajo con al menos 15 trabajadores de salud dentro del nosocomio. Ahora, se desconoce la expansión del contagio que pudo generar en el establecimiento.

Emergencia total en el Meléndez

Al conocerse el caso, médicos, enfermeros y personal de limpieza exigieron a los directivos medidas urgentes para evitar la propagación del virus. La respuesta nunca llegó y todavía no les hicieron el hisopado.

El personal de salud del hospital denuncia falta de insumos esenciales para protegerse de posibles contagios y para cuidar a los pacientes que llegan con síntomas.

“No tenemos barbijos, no tenemos un kit que nos asegure que no nos va a pasar nada. Tenemos toda la fuerza para ir a trabajar, pero así no podemos. Tenemos familias, padres, abuelos, chicos”, explicó una enfermera del Lucio Meléndez en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Esto es un caos. Estamos todos mal. Necesitamos que nos den una explicación. ¿Por qué no nos dijeron todo esto y por qué nos venimos a enterar después de una semana?. Estamos haciendo cuarentena, pero esto ya no se puede contener”.

Anoche realizaron una protesta en la puerta del hospital, implorando una intervención del gobierno provincial, a quien le corresponde la responsabilidad de otorgar los insumos necesarios ante esta pandemia.

También reclamos al Municipio, por ser el distrito en el que está ubicado el centro de salud y advirtieron que “esta situación pone en riesgo a todos los vecinos”.

“Pedimos que se cierre el hospital. Que se ponga en cuarentena hasta que se pueda conocer la dimensión de los contagios y a la gente que no asista por otros malestares, porque se ponen en peligro”, concluyó la enfermera alertando a la comunidad.