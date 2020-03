Meléndez: “Quedate en casa por nosotros que no podemos”

Compartir en:

sábado 21 de marzo del 2020

El personal del nosocomio se sumó a la campaña para concientizar a la población sobre la importancia de cumplir con la cuarentena. "Tenemos demasiada demanda", advirtió una de las médicas a De Brown.

El pasado jueves, a las 21, miles de aplausos se unieron a lo largo del territorio argentino. Fue la manera que encontraron los ciudadanos para expresar su apoyo y reconocimiento al arduo trabajo que realiza el personal de salud.

¿El motivo? Desde hace varias semanas y durante los próximos meses lucharán contra un enemigo invisible: el Coronavirus. Esto los obliga a no poder aislarse en sus hogares como la mayor parte de la población. Además, hace que estén habitualmente en contacto con gente infectada.

Hospital Lucio Meléndez de Adrogué

Los trabajadores decidieron sumarse a la campaña: “Quedate en casa por nosotros que no podemos”. Con esta iniciativa buscan concientizar a la sociedad sobre la importancia de realizar la cuarentena, un punto clave para frenar la expansión de la enfermedad y disminuir la cantidad de pacientes que deben ser atendidos.

"Es complicado. Tenemos demasiada demanda porque encima somos pocos los médicos que estamos”, contó Emilia Raquel Nogera, una de las médicas del nosocomio, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

A este desalentador panorama se suma que el hospital Oñativia de Calzada funciona de manera parcial, teniendo que derivar gran parte de los casos al Meléndez. Esto es debido al incendio que sufrió en 2018 y dejó varios sectores del edificio inutilizables.

Pocos materiales

Desde la institución, pidieron que solo se presenten aquellas personas que realmente necesiten ser atendidas por los profesionales. Es que la falta de recursos- tanto humanos como materiales- es uno de los principales problemas que atraviesan. En este contexto, es fundamental optimizar su uso.

“La gente está asustada. Tiene un poquito de fiebre, tos y ya consulta. Tendrían que aguardar en la casa y, en caso de falta de aire o que la fiebre persista por muchos días, ahí tendrían que consultar”, adviritió.

Asimismo, resaltó que en caso de presentar alguno de los síntomas del Covid-19, deberán primero comunicarse con el 148 o el 107. De esta manera, en caso de alguna sospecha, se activará el protocolo correspondiente. Además, los ciudadanos podrán quitarse a través de este número todas sus dudas.

Primer día de cuarentena obligatoria

Con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad, se obligó a los ciudadanos a que desde este viernes se aislaran en sus hogares y que salieran solamente para hacer las tareas indispensables, como la compra de alimentos. Quedaron exentos de esto los trabajadores que realizan tareas consideradas "esenciales" como los profesionales de salud.

Sin embargo, el primer día que rigió la norma no fue acatada por parte de la población, lo que generó indignación. “Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible y la gente en los barrios no cae, no toma consciencia de lo que está pasando. Van como si nada, en la plaza hacen deporte. Los chicos se ponen en la esquina a tomar”, advirtió Cristina, una de las enfermedades del Lucio Meléndez, a este medio.

Y agregó: “Uno se pone mal. Estamos tratando, nosotros los de salud de hacer todo y ellos no nos apoyan. Es como que están de vacaciones”.