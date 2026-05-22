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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2699
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DEPORTES
viernes 22 de mayo de 2026

Ante el escolta, Claypole quiere recuperarse de la dura goleada


Visitará hoy, viernes 22 de mayo, a Yupanqui. La previa aquí.

Para mantener latente su ilusión de luchar por la cima de la Zona B, Claypole buscará reencontrarse con su mejor versión y dejar atrás rápidamente lo que fue la goleada recibida por Sacachispas el pasado fin de semana.

Con ese contexto, el conjunto de Roque Drago visitará hoy, viernes 22 de mayo, a Yupanqui. El duelo se pondrá en marcha a las 15:30 hs y será arbitrado por Ulises López.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” venía escalando posiciones y se había metido en la lucha de la Zona B, pero una racha de dos caídas y un empate lo relegó en la tabla. Suma 16 unidades y está , aunque las diferencias en los puestos de arriba son mínimas: está a siete del líder Lamadrid.

En tanto, Claypole se encuentra a dos puntos del escolta, justamente su rival de esta tarde. Yupanqui, que viene de dos igualdades sin goles en fila, también necesita volver a festejar para no perderle pisada al puntero.

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