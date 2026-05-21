A 29 años del asesinato del hincha Sergio Filippello, la herida que Brown de Adrogué no olvida

El joven recibió un disparo de la seguridad del tren cuando volvía de ver a su equipo. En marco de un nuevo aniversario de su muerte, el club compartió un mensaje en sus redes sociales. Los detalles.

A 29 años de su asesinato, el nombre de Sergio Filippello sigue intacto en la memoria de Brown de Adrogué. El club e hinchas volvieron a recordarlo en el marco de un nuevo aniversario de un caso que marcó el fútbol del ascenso.

¿Qué pasó?

El joven de 23 años perdió la vida el 17 de mayo de 1997, cuando regresaba de ver un partido del “Tricolor” ante Berazategui por el ascenso a la Primera B en la cancha de Argentino de Quilmes.

Al llegar a la estación de Avellaneda, el personal de seguridad privada que trabajaba en el ferrocarril ubicó a los hinchas en dos vagones. Según la investigación judicial, en Gerli se registraron los primeros incidentes, cuando los agentes arrojaron gas paralizante contra los fanáticos.

Tras un viaje marcado por las agresiones, descendieron en Adrogué y comenzaron a arrojar piedras y palos. En ese contexto, desde la formación se efectuaron varios disparos y uno de ellos impactó en la cabeza de Filipello.

En aquel momento, fueron detenidos custodios privados de la empresa Search y un integrante de Prefectura que viajaba en el tren. No obstante, la Policía identificó los días posteriores como presunto autor a Luis Alberto González.

En mayo del 2000, la Justicia condenó al vigilador de la compañía de seguridad a diez años de prisión por "homicidio". El fallo sostuvo que disparó de manera indiscriminada en un lugar con gran cantidad de personas.

No se olvida

Con el paso de los años, el nombre de Sergio Filippello se transformó en símbolo de la violencia institucional y de la inseguridad en el fútbol. En cada aniversario, familiares, amigos e hinchas de Brown realizan homenajes para mantener viva su memoria.

En ese contexto, el club compartió una publicación en sus redes sociales. “Este y cada 17 de mayo, por siempre. Sergio presente”, expresó, junto a fotos del joven y banderas que lo inmortalizan.

En los comentarios, los hinchas dejaron varios mensajes para Sergio. “Recuerdo todo como si fuera ayer, un día muy triste para todos los pibes del Trico”, señaló uno. Incluso, el actor Pedro Alfonso también se sumó a las muestras de apoyo: “Fili presente”.

Homenaje

Tras la solicitud de un grupo de socios, el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown autorizó la colocación de un monolito con una placa recordatoria con la leyenda “Tus amigos y tu familia te recordamos – Sergio Filippello”. Fue instalado en la estación de Adrogué, justo en el lugar de los hechos.