Ante uno de los animadores, Brown necesita volver a ganar para alejarse del fondo

Visitará hoy, sábado 18 de julio, a Talleres de Remedios de Escalada. La previa.

Brown de Adrogué atraviesa un presente delicado en la Primera B, debido a que sólo ganó uno de sus últimos siete partidos y sigue comprometido en la lucha por la permanencia. Con el objetivo de comenzar a alejarse del fondo de la tabla, buscará dar el golpe ante uno de los protagonistas del campeonato.

En marco de la 26° fecha, visitará hoy, sábado 18 de julio, a Talleres de Remedios de Escalada. El encuentro comenzará a las 15 hs y será arbitrado por Gabriel Gutiérrez.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” afronta el compromiso con la necesidad de volver al triunfo. En su última presentación, perdió 1-0 frente a Laferrere en Adrogué, un resultado que lo hizo retroceder en la tabla de posiciones.

Actualmente, el equipo browniano se ubica en el 20° puesto con 24 unidades, sólo por encima de la zona de descenso: le lleva dos a Villa San Carlos y 14 a Ituzaingó, que tiene muy complicado el mantener la categoría como consecuencia de una floja temporada.

Talleres (RE), en cambio, atraviesa un gran presente. Viene de caer 2-1 ante Deportivo Armenio, derrota que puso fin a una racha de ocho partidos sin perder. Además, dejó pasar la chance de treparse a lo más alto de la tabla y, con 46 puntos, quedó a dos del líder.