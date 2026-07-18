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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2756
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CULTURA
sábado 18 de julio de 2026

Salas de ensayo gratis en Brown: ¿Cómo participar?


Se trata de espacios totalmente equipados. Los interesados tendrán tiempo hasta hoy para anotarse online. Conocé más.

Las bandas jóvenes de Almirante Brown ya pueden anotarse para acceder de manera gratuita a salas de ensayo completamente equipadas. La inscripción permanecerá abierta hasta este sábado 18 de julio.

 

La convocatoria

Busca brindar a los músicos un espacio adecuado para preparar su repertorio y seguir creciendo en su recorrido artístico. Los interesados en participar deberán anotarse de manera online a través de la web oficial. Podes ingresar haciendo clic aquí.  

La propuesta se enmarca en una nueva edición de "Ensayá Gratis", impulsada por el Instituto de las Culturas y C.E.S.A.B. “Una oportunidad para profesionalizar tu proyecto musical, compartir experiencias y potenciar tu música en espacios preparados para ensayar”, indicaron desde la organización en redes sociales.

 

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