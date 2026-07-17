Veterano de Burzaco vio el triunfo ante Inglaterra y le regaló su bandera al "Licha" Martínez

Se trata de Claudio José Antonelli. Logró ingresar al estadio con la insignia, a pesar que no lo permitían. "Justo vino Lisandro y le dije: 'Tomá, soy un veterano, es para vos'”, relató. Conocé más.

Claudio José Antonelli, excombatiente de Malvinas y vecino de Burzaco, viajó al Mundial con su hijo para cumplir un sueño. El partido frente a Inglaterra tuvo un significado imposible de separar de su historia personal. Es que en medio del festejo recordó a los compañeros que quedaron en las Islas y terminó entregándole su bandera de Malvinas a Lisandro Martínez, quien luego la lució durante los festejos de la Selección.

¿Cómo fue?

Lo que para millones de argentinos fue una semifinal inolvidable, para el veterano browniano representó mucho más que un triunfo deportivo. Se debe a que logró presenciar desde la tribuna la victoria de la albiceleste contra un rival que inevitablemente lo transportó a los recuerdos de 1982.

Llegar al estadio no fue sencillo. Él y su hijo no tenían entradas para el último partido porque los valores eran muy altos, entonces permanecieron afuera junto a otros hinchas con la esperanza de conseguir un lugar. La solución apareció gracias a un joven de Buenos Aires.

"Los precios eran una locura. Hasta que un chico me llamó y me dijo que me las conseguía. 'Después me las pagás, disfrutá', me dijo. Entramos cuando ya había empezado, a los 15 minutos. Gracias a Dios, las conseguimos", recordó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Antonelli vivió cada instante abrazado a su hijo. Cuando Argentina selló la clasificación, la emoción fue inevitable y su memoria viajó de inmediato a las Islas. "Hay que vivirlo para explicarlo. A mí me cuesta llorar. Cuando ganamos me acordé de mis compañeros. Fue un recuerdo que se me vino a la cabeza. La alegría fue doble: por ganar y porque fue contra Inglaterra", expresó.

La historia sumó un capítulo inesperado una vez terminado el encuentro. Claudio había llevado una bandera de Malvinas bordada, a pesar de que, según contó, no permitían ingresar con ese tipo de insignias. Durante el partido la mostró frente a los simpatizantes ingleses y, al finalizar, logró acercarse a los jugadores argentinos.

"Justo vino Lisandro Martínez. Le mostré la bandera y le dije: 'Tomá, soy un veterano'. Me respondió: '¿Para mí?'. Se la tiré, la agarró y se la puso. Después la vi en las publicaciones y en los festejos del vestuario. Es mi bandera, yo se la regalé. Fue impresionante", relató aún emocionado.

El veterano, padre de tres hijos y abuelo de seis nietos, llegó a Estados Unidos el 5 de julio y pudo asistir a los encuentros frente a Egipto, Suiza e Inglaterra. Ahora regresará a Burzaco para seguir el último paso de la Selección desde su casa. "La final la voy a ver con la Virgencita. La bandera ya no la tengo más, porque la tiene Licha", dijo entre risas.

Su historia con Malvinas

Comenzó apenas unos meses después de terminar el servicio militar. Había cumplido con la conscripción en 1981 y recibió la baja en marzo de 1982. Sin embargo, tras el desembarco argentino en las islas, el 7 de abril la Policía llegó a su casa con un radiograma para reincorporarlo.

"Me presenté en el Regimiento 7 de La Plata junto a otro amigo. Nos vistieron, nos cortaron el pelo y, verdugueandonos, nos decían: 'Bienvenidos'. Después nos dieron una campera muy gruesa y guantes. Ahí nos dimos cuenta de que nos mandaban al sur. Salimos para Palomar y nos avisaron que al otro día íbamos a estar en Malvinas", recordó.

Fue destinado a los Montes London, donde vivió una batalla sangrienta y perdió a varios compañeros. Uno de esos recuerdos aún permanece abierto.

"Ahí quedaron muchos amigos. Por eso este partido con Inglaterra era tan especial. Todavía estamos tratando de identificar a mi compañero Omar Britos, de Lomas de Zamora, que combatía al lado mío. Murió cuando un francotirador le pegó un tiro en la frente. Todavía lo estamos buscando", contó con emoción.

Al regresar de la guerra comenzó a trabajar junto a su padre y trató de reconstruir su vida, aunque admite que durante muchos años atravesó momentos muy difíciles.