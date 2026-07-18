San Martín buscará un nuevo triunfo para afianzarse en el Reducido

Recibirá hoy, sábado 18 de julio, a Sportivo Italiano. ¿A qué hora?

Tras reencontrarse con la victoria, San Martín de Burzaco buscará mantenerse en la senda triunfal y afianzarse en los puestos de Reducido de cara al tramo final del torneo. Para ello, tendrá una dura prueba ante Sportivo Italiano, un rival que también pelea por ese objetivo.

El partido, correspondiente a la 26° fecha, se disputará hoy, sábado 18 de julio, a partir de las 15 hs en el estadio Francisco Boga. El árbitro será Jonathan Barrios. La última vez que se enfrentaron fue en la primera vuelta del actual campeonato, cuando el conjunto browniano se impuso 2-1.

¿Cómo llegan?

El “Azul” derrotó 2-1 a Ituzaingó en su última presentación y puso fin a una racha de seis encuentros sin conocer la victoria. El triunfo como visitante le permitió llegar a los 35 puntos y escalar al 9° puesto, ocupando, por el momento, la última plaza para el Reducido.

Para mantenerse en esa zona deberá vencer a Sportivo Italiano, que llega entonado tras conseguir dos victorias al hilo. Con 41 unidades, el "Tano" se ubica en el 6° lugar y una seguidilla de resultados positivos podría meterlo en la pelea por el torneo, ya que está a siete del puntero.