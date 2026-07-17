La magia de "High School Musical 2" llega a Adrogué con una versión teatral

La función será con entrada libre y gratuita. ¿Cuándo y dónde será?

La música, el baile y la emoción llegarán a Adrogué con "High School Musical 2 On Stage". Se trata de una adaptación teatral inspirada en la exitosa película, que promete una puesta de escena llena de diversión.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa, impulsada por “Brown en Escena”, se llevará adelante este viernes, 17 de julio, desde las 20 hs. Tendrá como escenario al salón Azul de la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224.. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Según precisaron, la obra cuenta con un guion libre y original, adaptado por Camila Bulacio y Solana Pavón, que reinterpreta la historia con una propuesta pensada para el teatro, manteniendo el espíritu que convirtió a la película en un éxito.

“Una propuesta que combina música, danza y teatro para disfrutar de una noche llena de talento y emoción”, afirmaron desde el Instituto Municipal de las Culturas.

Un clásico que marcó a una generación

Estrenada en 2007, "High School Musical 2" es la secuela de la exitosa película de Disney protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens. La historia sigue a Troy, Gabriella y sus amigos durante las vacaciones de verano, entre nuevas oportunidades, desafíos y romances, con una banda sonora que convirtió canciones como "What Time Is It?", "You Are the Music in Me" y "All for One" en verdaderos clásicos para sus fanáticos.