Tagliafico cambió los botines por la cámara y se volvió viral al fotografiar a sus compañeros

El oriundo de Rafael Calzada fue clave en uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes sociales luego de la victoria ante Inglaterra. Mirá el video.

Tras la clasificación de Argentina a la final se viralizaron rápidamente distintas imágenes que quedarán para el recuerdo. Una de las favoritas de los hinchas tuvo como protagonista a Nicolás Tagliafico, quien terminó inmortalizando a sus compañeros de la defensa.

¿Cómo fue?

Lisandro Martínez y "Cuti" Romero se abrazaban sobre el césped cuando Nahuel Molina se sumó al festejo. El grupo, al que luego se sumaron otros jugadores, fue bautizado como la "Banda del palo santo", por la costumbre de prender sahumerios durante las concentraciones.

Mientras los tres celebraban, el fotógrafo de la Selección Argentina, Gonzalo López, se acercó para registrar la escena. Tagliafico, que estaba junto a ellos, comenzó a darle indicaciones para conseguir el encuadre que tenía en mente.

Durante varios segundos, el lateral acomodó a sus compañeros y marcó desde dónde debía hacerse la toma. Pero el desenlace sorprendió a todos: le cedió la cámara al browniano, que terminó siendo el autor de la foto.

El video de toda la secuencia quedó registrado desde la tribuna y rápidamente se volvió viral. Por ese motivo, el propio Tagliafico compartió en sus redes el resultado de la imagen durante los festejos de la clasificación a la final.

Hay antecedente

No es la primera vez que el browniano demuestra su dote artístico con la fotografía. Según contó López, durante una sesión en el gimnasio, se le acercó, agarró la cámara y le hizo fotos a Nico Paz mientras lanzaba al aro. "Entonces le expliqué un par de cosas", recordó.

Sobre la imagen viral de la “Banda del palo santo”, agregó: "Cuando me acerco a hacer esa foto, él me dice: 'Sacala de acá arriba'. Yo atiné a disparar, pero enseguida me di cuenta de que era mucho más valiosa si la hacía él".