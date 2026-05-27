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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2705
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DEPORTES
miércoles 27 de mayo de 2026

Ante uno de los animadores del torneo, San Martín quiere volver a los puestos de Reducido


Visitará hoy, miércoles 27 de mayo, a Italiano, en el marco del partido pendiente de la 5° fecha. La previa.

Tras volver al triunfo el pasado fin de semana, San Martín de Burzaco buscará mantenerse en la senda de la victoria y volver a los puestos de Reducido. Sin embargo, tendrá una prueba exigente frente a Sportivo Italiano, que intentará meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

En el marco del encuentro pendiente de la 5° fecha, ambos equipos se enfrentarán hoy, miércoles 27 de mayo, en el estadio República de Italia. El duelo comenzará a las 15:30 hs y contará con el arbitraje de Julián Jerez.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de cortar una racha negativa tras imponerse por 1-0 ante Argentino de Merlo en condición de visitante. Justamente, jugar fuera de casa parece sentarle bien: de los 22 puntos que acumula en el torneo, 14 los consiguió fuera de Burzaco.

Gracias a esa cosecha, se ubica en la 10° posición. Luego de los resultados de esta fecha pendiente, a una victoria podría hacerlo escalar a la 9° ubicación, la última que otorga clasificación al Reducido.

Por su parte, Italiano atraviesa un gran presente y acumula seis encuentros sin derrotas, con tres triunfos. En esa línea, es uno de los protagonistas del campeonato con 31 puntos y buscará un triunfo esta tarde que lo deje a solo una unidad del líder Arsenal.

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