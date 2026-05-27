Brown no levanta cabeza: volvió a perder y ya son cinco partidos sin victorias

Cayó 2-1 con Talleres de Remedios de Escalada, en el encuentro pendiente de la 5° fecha del torneo. El resumen.

Con la derrota de Villa San Carlos, Brown de Adrogué tenía una buena oportunidad para alejarse de la zona de descenso y acortar distancia con los puestos de Reducido. Sin embargo, sigue sin encontrar el rumbo y cayó 2-1 ante Talleres (RE) en el duelo pendiente de la 5° fecha.

La visita comenzó mejor el encuentro en el Lorenzo Arandilla y generó las únicas situaciones claras para abrir el marcador. Aunque el “Tricolor” equilibró el desarrollo sobre el cierre de la primera mitad gracias al ingreso de Matías Sproat, el rendimiento general fue flojo y volvió a evidenciar falencias en todas sus líneas.

El conjunto de Remedios de Escalada avisó primero con un remate de Isaías Ciavarelli que pasó muy cerca del ángulo. Más tarde, Leonel Barrios ganó de arriba y obligó a una buena intervención de Sebastián Giovini.

Cuando parecía que la primera etapa se iba sin emociones, Talleres logró romper el cero a los 46 minutos. Fernando Enrique ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y el rebote le quedó servido a Pablo Cortizo, quien apareció solo para cabecear y marcar el 1-0.

El segundo tiempo

La visita volvió a contar con varias chances para ampliar la diferencia en el complemento, aunque falló en la definición. Barrios estuvo cerca tras un tiro de esquina, pero Elían Robles salvó sobre la línea. Más tarde, un potente remate desde afuera del área exigió una gran volada de Giovini.

Con más empuje que juego, Brown se adelantó ante la urgencia del empate. Si bien logró conectar bien por momentos cerca del arco rival, estuvo impreciso en el último toque. Esto también lo expuso en el fondo, ya que dejó varios espacios que provocaron reiterados contraataques.

Como ocurrió en el primer gol, Talleres volvió a verse favorecido por una cuota de fortuna para marcar el segundo de la noche en Adrogué. A los 77 minutos, un centro desde la izquierda se estrelló en el travesaño y el rebote le quedó a Leonel Barrios, que cabeceó al cuerpo de Giovini. Sin embargo, la pelota terminó ingresando tras pegar en el arquero.

A los 91 minutos, Nicolás Malvacio derribó en el borde del área a Bruno Báez y el árbitro sancionó penal. El propio delantero se encargó de la ejecución y descontó para el “Tricolor”, aunque ya no hubo tiempo para más. Así, Brown estiró a cinco partidos su racha sin triunfos.

Lo que viene

Con esta derrota, el conjunto de Adrogué se mantuvo con 15 puntos y está en el 20° puesto, apenas una unidad por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, visitará el sábado a Dock Sud.