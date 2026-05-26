Con el objetivo de volver a la victoria, Brown juega el partido pendiente y se pone al día

Recibirá hoy, martes 26 de mayo, a Talleres de Remedios de Escalada. La previa aquí.

Brown de Adrogué se pone al día con el calendario en un encuentro clave para alejarse del fondo de la tabla. En ese marco, disputará el duelo pendiente de la 5° fecha, que había sido suspendida a raíz del paro del fútbol argentino por las acusaciones de evasión impositiva contra la AFA.

Por ese motivo, recibirá hoy, martes 26 de mayo, a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Lorenzo Arandilla. El encuentro se llevará adelante a partir de las 19 hs, bajo el arbitraje de Gabriel Gutiérrez.

¿Cómo vienen?

El “Tricolor” atraviesa un presente complicado, debido a que sólo suma tres victorias en la temporada y acumula cuatro partidos sin festejos. Esta racha lo alejó del Reducido y lo dejó comprometido en tabla: tiene 15 puntos y está 20°, uno por encima de los puestos de descenso. No obstante, podría arrancar su duelo en dicha zona en caso de que Villa San Carlos no pierda ante Camioneros - el choque arrancó a las 15:30 hs -.

Talleres, en cambio, viene de caer 1-0 contra Sportivo Italiano, resultado que puso fin a una seguidilla de tres triunfos consecutivos. A pesar de la derrota, se mantiene cerca de la cima del torneo con 28 unidades, que lo colocan en la 6° ubicación y a cinco del líder Arsenal.