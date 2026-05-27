Reunión en el COM para profundizar operativos policiales en el distrito

Realizaron una reunión de trabajo en Burzaco. Participaron Mariano Cascallares y Juan Fabiani. Los detalles.

Con el objetivo de intensificar los operativos de saturación policial, se realizó una importante reunión de trabajo con el equipo de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local. Tuvo lugar en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco.

¿Cómo fue?

Participaron Mariano Cascallares, el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Además, contó con la presencia del secretario del área, Martín Borsetti.

En la oportunidad, Cascallares destacó la importancia de darle continuidad a los operativos preventivos y rotativos de saturación. Estos son ejecutados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en diferentes sectores de Almirante Brown.

Los procedimientos cuentan con la participación de efectivos a pie en binomios, móviles policiales y motos de alta cilindrada. En ese marco, se realizan patrullajes, controles vehiculares y tareas de saturación en puntos estratégicos.

Por otro lado, la Comuna también está profundizando los controles viales en las calles. Forman parte de los operativos la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad.

“Seguimos trabajando para fortalecer el sistema de seguridad en los barrios. Lo hacemos de manera articulada con la Provincia. Queremos que los vecinos se sientan seguros, dar más respuestas y mejorarle la calidad de vida a nuestra gente”, expresó Cascallares.

Más cuidados

Según informaron, el Municipio continúa sumando herramientas para fortalecer la prevención. Entre ellas, las 2 mil cámaras de monitoreo, los tótems de seguridad, las paradas y corredores seguros. Además de las alarmas comunitarias, la nueva iluminación led, más patrulleros y la aplicación “Brown Previene” que es utilizada por más de 60 mil brownianos.