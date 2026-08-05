Con shows en vivo y danza, Longchamps celebrará sus 116° años

Los festejos serán este domingo 9. ¿A qué hora comenzarán y dónde?

Longchamps se prepara para festejar un nuevo aniversario de su fundación. El encuentro reunirá espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y un paseo de emprendedores locales para compartir una tarde en familia.

¿Cuándo y dónde?

La celebración se llevará a cabo este domingo, 9 de agosto, a partir de las 15 hs. Será en el Circuito de la localidad, ubicado en la intersección de Davel y avenida Aviación.

Durante la jornada, se presentarán la escuela de danza y música “Palumbo Dance”, además de los grupos “Cuerdas del Alma”, “Sangre Santiagueña” y “Somos Cuatro”, que ofrecerán distintos shows en vivo.

Sumado a las propuestas artísticas, los vecinos que pasen por allí podrán recorrer el espacio de emprendedores y disfrutar de una variada oferta de gastronomía local. “¡Acercate y festejemos juntos!”, indicaron en redes sociales.