Argentina buscará revalidar la corona mundial ante España

El encuentro será hoy, domingo 19 de julio, desde las 16 hs. La previa aquí.

Con la ilusión de volver a tocar la gloria, la Selección Argentina buscará escribir un nuevo capítulo en su historia. Se enfrentará en la gran final del Mundial 2026 con España, un rival que llega invicto al partido definitorio.

El encuentro se disputará hoy, domingo 19 de julio, desde las 16 hs (hora argentina). Será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, bajo el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

¿Cómo llegan?

La "Albiceleste" llegó a su segunda final consecutiva luego de la histórica victoria 2-1 frente a Inglaterra. Con otra actuación sólida y mucho carácter, volvió a responder en un partido decisivo y consiguió un festejo que quedará en la memoria de todos los argentinos.

De cara al compromiso ante España, el entrenador Lionel Scaloni no realizará demasiadas modificaciones, aunque mantiene algunas dudas. Una de ellas está nuevamente en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel podría meterse en el equipo en lugar de Nahuel Molina.

Quien volverá a estar desde el arranque por la banda izquierda en la final es Nicolás Tagliafico. El oriundo de Rafael Calzada dejó atrás la lesión que lo relegó en el comienzo de la Copa del Mundo y recuperó su lugar entre los once en los octavos de final.

La otra gran incógnita pasa por el mediocampo. Existe la posibilidad de que Rodrigo De Paul vuelva a estar dentro de los once, por lo cual Giuliano Simeone saldría de los titulares.

¿Y el rival?

España protagonizó un recorrido muy sólido en el certamen. Se quedó con el primer puesto del Grupo H luego de vencer 1-0 a Uruguay y 4-0 a Arabia Saudita e igualar sin goles frente a Cabo Verde.

En la instancia eliminatoria, comenzó con un triunfo 3-0 ante Austria en 16avos. Luego, dejó en el camino a Portugal gracias al 1-0 con un gol en el último minuto y superó 2-1 a Bélgica en cuartos de final; mientras que selló su clasificación a la final tras derrotar 2-0 a Francia.