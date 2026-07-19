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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2757
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SOCIEDAD
domingo 19 de julio de 2026

Al estilo San Martín: un vecino de Longchamps salió a festejar a caballo


En el marco del pase de Argentina a la final, una vecina registró el particular festejo. Mirá el video.

La histórica clasificación de la Selección Argentina desató grandes festejos en distintos puntos de Almirante Brown. En Longchamps, un vecino sorprendió a todos al salir a celebrar a caballo, con una bandera en alto. 

El festejo

Según informó Johana a www.deBrown.com.ar, el hecho ocurrió el miércoles 15 de julio, alrededor de las 18:05 hs. Fue luego del candente partido en el que Argentina eliminó a Inglaterra 2 a 1.

La vecina capturó el momento en la calle Lorenzini, entre Amat y avenida Argentina, barrio Rayo de Sol. Lo compartió en su TikTok: @johana251998. Para agregarle más humor, el sumó la canción "Yo quiero un héroe" de Shrek. Este se viralizó rápidamente.

El clip muestra a un hombre recorriendo eufóricamente la cuadra, montado a caballo con una flameante bandera nacional. La escena rápidamente llamó la atención de quienes celebraban en la calle.

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