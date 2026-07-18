Calzada, la única localidad con acta fundacional, cumple 117 años

En sus orígenes era conocida como Villa Calzada, denominación que fue modificada en 1956 mediante un decreto provincial. La historia.

La historia de la localidad comenzó con un gesto que marcaría para siempre su desarrollo. La donación de tierras realizada por el abogado asturiano Rafael Calzada hizo posible su fundación y dio origen a la ciudad que este sábado, 18 de julio, cumple 117 años.

¿Cómo fue?

La piedra fundacional se colocó en 1909 en la plaza 25 de Mayo. En sus primeros años, tuvo un fuerte perfil agrícola y ganadero, aunque con el crecimiento de la población fue transformándose en un importante centro comercial. La pavimentación de la avenida San Martín, junto con la parcelación y venta de terrenos, impulsó ese proceso de expansión.

Con el paso del tiempo, Rafael Calzada sumó edificios y espacios que hoy forman parte de su patrimonio histórico. Uno de ellos es el arco de bienvenida, ubicado sobre la avenida y las vías del ferrocarril, inaugurado con motivo de su 57° aniversario.

El cementerio local también ocupa un lugar importante en su historia. Existía antes de la fundación del partido de Almirante Brown, pero años después fue necesario adquirir las tierras que pertenecían a la familia Rincón para ampliar el predio. Esa obra contó con el aporte económico de Esteban Adrogué.

Otro sitio emblemático fue "La Celina", la residencia que el doctor Rafael Calzada hizo construir en la esquina de Colón y Rivadavia como regalo para su esposa. La vivienda fue destruida por un incendio en 1950.

Entre los edificios más representativos se encuentra la Iglesia Santísima Trinidad. Su construcción comenzó en 1931 con un proyecto diseñado por el sacerdote Beckert y, dos años más tarde, se realizó la ceremonia de consagración del templo y del altar.

Curiosidades históricas

Rafael Calzada es la única ciudad de Almirante Brown que posee su acta fundacional. Además, en sus orígenes era conocida como Villa Calzada, denominación que fue modificada en 1956 mediante un decreto provincial.

Otro de los símbolos del lugar es el ombú de Los Rincón, ubicado sobre la calle Sarmiento. Con más de 300 años de antigüedad, fue declarado de interés histórico por el Concejo Deliberante en 2005.

La tradición también recuerda el paso del caudillo Juan Manuel de Rosas, quien solía atravesar estas tierras cuando visitaba a su amigo Macías, en Adrogué. Durante esos viajes, acostumbraba detenerse en la localidad para descansar.

El hombre que le dio nombre a la ciudad

Rafael Calzada nació en 1854 y fue un abogado y político español. Con el sueño de fundar una ciudad, decidió escriturar públicamente parte de sus tierras y cederlas a un consorcio integrado por Carlos Fischer, Juan Monquat, Arturo Peralta Ramos y Juan Chiossone. Esa decisión permitió el nacimiento de la localidad que, en reconocimiento a su aporte, lleva su nombre hasta la actualidad.