Tagliafico se consagra como el jugador más rápido del Mundial 

El futbolista alcanzó los 36,2 km/h, la mayor velocidad registrada en el certamen. Los detalles.

Con sus primeros pasos en el Club Villa Calzada, Nicolas Tagliafico volvió a destacar de cara a una nueva final. El lateral de la Selección Argentina registró la mayor velocidad del Mundial 2026 al alcanzar los 36,2 km/h, según las estadísticas de SofaScore.

Los detalles

El defensor superó por una décima al francés Jules Koundé y al suizo Djibril Sow, quienes llegaron a los 36,1 km/h. En el cuarto puesto, con 36,0 km/h, se encuentra el argentino Nahuel Molina.

El dato cobra aún más relevancia al tener en cuenta que el jugador llegó a la competencia con molestias en el sóleo y su presencia en el debut estuvo en duda. Sin embargo, con el avance de los partidos recuperó su nivel y volvió a consolidarse como una pieza clave en el equipo.