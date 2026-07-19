Almirante Brown, el partido en que cada localidad tiene su propio punto de festejo

La convocatoria fue creciendo con el correr del Mundial. Sin embargo, el duelo frente a Inglaterra fue el que generó la celebración más multitudinaria. Conocé más.

Con cada partido de la Selección volvió a repetirse la imagen de una verdadera fiesta en las calles de Almirante Brown. A diferencia de lo que pasa en otros partidos donde los vecinos suelen concentrarse en punto en común, acá cada ciudad tiene su propio espacio de reunión.

¿Cómo se vivió?

Los festejos se sintieron masivamente en todos los barrios. Con cada triunfo, los brownianos dejaron sus casas para colmar plazas, centros y avenidas. Lo hicieron con camisetas celestes y blancas, banderas flameando, bombos, bengalas y bocinazos.

Los festejos se multiplicaron en Adrogué, José Mármol, Burzaco, Rafael Calzada, Glew, Claypole, entre otras localidades. Desde cada punto, familias enteras, grupos de amigos y vecinos de todas las edades se reunían apenas sonaba el pitazo final.

Entre abrazos, cánticos y el clásico "Dale campeón", las plazas se convirtieron en puntos de encuentro y las principales calles quedaron cubiertas por una marea de hinchas.

Con el correr del Mundial, la convocatoria fue creciendo partido tras partido. Sin embargo, el duelo frente a Inglaterra fue el que generó el festejo más multitudinario. Miles de personas coparon las calles y los centros comerciales de las distintas localidades, mientras largas caravanas de autos y motos avanzaban entre bocinas y banderas.