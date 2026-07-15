Argentina se mide con Inglaterra por un lugar en la final

El encuentro será hoy, miércoles 15 de julio, desde las 16 hs. La previa aquí.

Con el sueño de volver a jugar una final del Mundial, la Selección Argentina afrontará una de las pruebas más exigentes del torneo. Se enfrentará a Inglaterra por las semifinales, en un duelo que tendrá un condimento especial por el contexto que rodea a este cruce.

El encuentro se disputará hoy, miércoles 15 de julio, desde las 16 hs (hora argentina). Será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, bajo el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. El ganador irá por el título, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.

¿Cómo llegan?

La "Albiceleste" alcanzó las semifinales luego de vencer 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, en un nuevo duelo cargado de tensión. Si bien mostró algunos aspectos por corregir, el equipo volvió a sobreponerse y continúa en busca del gran sueño.

De cara al compromiso ante Inglaterra, el entrenador Lionel Scaloni no realizaría demasiadas modificaciones, aunque mantiene algunas dudas. Una de ellas está en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel podría meterse en el equipo en lugar de Nahuel Molina.

Por la banda izquierda, quien volverá a estar desde el arranque es Nicolás Tagliafico. El oriundo de Rafael Calzada dejó atrás la lesión que lo relegó en el comienzo de la Copa del Mundo y recuperó su lugar entre los once en los octavos de final.

La gran incógnita pasa por el mediocampo. Existe la posibilidad de que Rodrigo De Paul no sea titular. En ese escenario, Nicolás González o Giuliano Simeone aparecen como alternativas para refrescar la mitad de la cancha.

¿Y el rival?

Inglaterra llega a las semifinales tras una campaña de menor a mayor. Se quedó con el primer puesto del Grupo L al derrotar 4-2 a Croacia y 2-0 a Panamá e igualar 0-0 frente a Ghana. En la instancia eliminatoria, revirtió el resultado en los últimos 15 minutos para vencer 2-1 a Congo en los dieciseisavos de final.

En octavos, dejó en el camino a México, uno de los anfitriones del certamen, al imponerse 3-2, mientras que selló su clasificación entre los cuatro mejores luego de superar 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario.