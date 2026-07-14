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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2753
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SOCIEDAD
martes 14 de julio de 2026

Burzaco: le salvaron la vida a un camionero que se había descompensado


Fue gracias al rápido accionar de los bomberos y el servicio de ambulancias municipal. ¿Qué pasó?

Imagen: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown

Un camionero sufrió una descompensación mientras se encontraba en el Parque Industrial de Burzaco. Gracias a la rápida intervención de profesionales, lograron reanimarlo antes de su traslado al hospital Lucio Meléndez.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió este lunes, en la intersección de Madariaga y Caferata. Allí, se encontraba el chofer junto a su transporte cuando comenzó a descompensarse. Testigos- que advirtieron la situación- dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y al servicio de ambulancias municipal.

Al arribar al lugar, los profesionales iniciaron maniobras de reanimación, logrando estabilizar al hombre. Una vez recuperado, fue trasladado al hospital Lucio Meléndez de Adrogué para recibir una mayor atención.

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