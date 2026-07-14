Burzaco: le salvaron la vida a un camionero que se había descompensado

Fue gracias al rápido accionar de los bomberos y el servicio de ambulancias municipal. ¿Qué pasó?

Un camionero sufrió una descompensación mientras se encontraba en el Parque Industrial de Burzaco. Gracias a la rápida intervención de profesionales, lograron reanimarlo antes de su traslado al hospital Lucio Meléndez.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió este lunes, en la intersección de Madariaga y Caferata. Allí, se encontraba el chofer junto a su transporte cuando comenzó a descompensarse. Testigos- que advirtieron la situación- dieron aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y al servicio de ambulancias municipal.

Al arribar al lugar, los profesionales iniciaron maniobras de reanimación, logrando estabilizar al hombre. Una vez recuperado, fue trasladado al hospital Lucio Meléndez de Adrogué para recibir una mayor atención.