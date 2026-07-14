Burzaco: lo apuñaló un conocido, intentó llegar al UPA manejando y murió en el camino

Recibió heridas en la espalda y en la zona de la ingle. Hay un detenido. La información.

Un hombre de 30 años murió al ser apuñalado durante una pelea ocurrida en Burzaco. Tras la agresión, intentó llegar por sus propios medios al UPA a bordo de su camioneta, pero falleció mientras conducía luego de recorrer apenas una cuadra.

¿Qué pasó?

La víctima fue identificada como Lucas L., quien manejaba una Ford Ranger blanca. De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió en la intersección de Esteban De Luca y Zuviría, mientras que el vehículo terminó detenido a los pocos metros. Fue en Japón y Roberto Castillo, en el barrio Sakura.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles pasado, 8 de julio. Gracias a las cámaras de seguridad, pudieron reconstruir que el hombre se encontraba junto a un grupo de personas con las que había pasado la noche consumiendo bebidas alcohólicas y otras sustancias.

En este contexto, cerca de las 4.30 hs, se inició una discusión entre dos de los presentes. Por motivos que aún se investigan, todo derivó en una pelea.

En medio del enfrentamiento, la víctima recibió tres puñaladas con una varilla, que impactaron en la espalda y en la zona de la ingle. Gravemente herido, subió a su camioneta con la intención de dirigirse al UPA para recibir atención médica, pero murió a los pocos metros.

El caso

Quedó a cargo de la UFI N° 2 de Almirante Brown. A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintas tareas investigativas, los oficiales lograron identificar al presunto agresor, un joven de 25 años.

Un elemento clave para el avance de la causa fue el llamado realizado por la hermana del imputado, quien manifestó que su familiar le había confesado ser el autor del crimen.