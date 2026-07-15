Anunciaron que abrirán un SUM en Longchamps: capacitaciones, talleres y propuestas culturales

Infomaron que el nuevo edificio tendrá su inauguración en las próximas semanas. Mariano Cascallares recorrió el lugar. La información.

Con el objetivo de seguir sumando infraestructura y servicios, anunciaron que finalizó la obra del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad en Longchamps. Esta iniciativa fue ejecutada en articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires.

El nuevo edificio

Está ubicado en Aviadora Carola Lorenzini 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara, en el barrio La Arboleda de Rayo de Sol. Mariano Cascallares recorrió el lugar, en el marco del programa Brown Suma.

Según detallaron, el espacio cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios propios y todos los servicios necesarios para el desarrollo de múltiples actividades. Permitirá llevar adelante capacitaciones laborales, talleres, propuestas culturales, deportivas y sociales.

Desde el Municipio informaron además que el nuevo edificio tendrá su inauguración oficial en las próximas semanas. En ese contexto, se dará a la par a conocer el cronograma de propuestas que allí se desarrollarán.

"Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para generar más infraestructura que permita ampliar derechos y brindar nuevos espacios de encuentro para nuestros vecinos. Este nuevo SUM será un lugar de integración, formación y participación para toda la comunidad de Longchamps", aseguró Cascallares.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, remarcó: "Es el primero de estos edificios que se construye en el distrito y sumará talleres y eventos de todo tipo”.