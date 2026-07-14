Fecha entre semana: Brown busca alejarse del fondo y San Martín quiere volver al Reducido

El "Tricolor" se enfrentará hoy, martes 14 de julio, con Laferrere, mientras que el "Azul" hará lo propio ante Ituzaingó. ¿A qué hora?

Mientras el país aguarda la semifinal del Mundial, la Primera B no se detiene y ayudará a hacer más corta la espera con fútbol entre semana. En ese contexto, Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se presentarán hoy, martes 14 de julio, en sus respectivos duelos por la 25° fecha.

Despegar del fondo

El “Tricolor” necesita volver a ganar para alejarse de la zona de descenso. Si bien lleva tres partidos sin perder, con una victoria y dos empates, los equipos que están por debajo en la tabla también vienen sumando y la diferencia no pudo ampliarse.

El conjunto dirigido por Jorge Vivaldo igualó 1-1 con Ituzaingó en su última presentación y alcanzó los 24 puntos, que lo ubican sólo dos por encima de Villa San Carlos. Este ocupa hoy la última plaza para perder la categoría.

Con el objetivo de comenzar a despegar del fondo, recibirá esta tarde, desde las 19 hs, a Laferrere en el estadio Lorenzo Arandilla, con arbitraje de Gastón Iglesias. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la primera rueda del actual torneo, cuando Brown se impuso 1-0.

El “Verde”, por su parte, viene de igualar 1-1 con Armenio y pelea por ingresar a los puestos de Reducido. Acumula seis encuentros sin conocer la derrota, una racha que le permitió escalar posiciones: tiene 32 unidades y está a dos de la zona de clasificación por el segundo ascenso.

Cortar la racha

San Martín de Burzaco se trajo un punto en Berisso en la fecha pasada al empatar sin goles con Villa San Carlos. Pese a que sumar fuera de casa siempre es valioso, el resultado extendió a seis la racha de partidos sin victorias.

Esta seguidilla negativa le impidió consolidarse en los puestos de Reducido, aunque todavía sigue en la pelea. Actualmente se ubica en el 11° escalón con 32 puntos, a dos del último equipo que hoy estaría clasificando.

Con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, visitará a las 19 hs a Ituzaingó, que atraviesa un presente muy complicado. El "Verde" ganó una sola vez en el campeonato, acumula apenas 10 puntos y se encuentra en el último lugar de la tabla.