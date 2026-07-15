Burzaco: perdió el control, chocó contra postes y quedó atrapado dentro del auto

Bomberos desplegó un operativo para rescatarlo. Sucedió sobre la avenida Monteverde. Conocé más.

Un conductor protagonizó un violento accidente en Burzaco. Perdió el control del rodado e impactó contra varios postes del tendido de cables y el portón de un depósito.

El siniestro

Ocurrió este martes, sobre la avenida Monteverde, a la altura de Almirante Brown. A raíz del fuerte choque, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo hasta que los equipos de emergencia lo rescataron.

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown trabajaron en el lugar para liberar al conductor. Asimismo, personal del servicio de ambulancias municipal y de Defensa Civil brindaron asistencia y colaboraron en el operativo.

Hasta el momento no trascendió la identidad del automovilista ni el estado de salud que presentaba tras el accidente.