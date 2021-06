Argentina: ¿Sin Tagliafico y con línea de cinco para visitar a Colombia?

Compartir en:

martes 8 de junio del 2021

Se enfrentan esta noche desde las 20. Lionel Scaloni no confirmó la formación, pero se inclinaría por un cambio de esquema. La previa.

En el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina chocará ante Colombia en un partido que promete emociones. El DT nacional patearía el tablero y usaría una formación poco habitual desde su llegada.

Si finalmente se inclina a lo que realizó en los últimos entrenamientos, la "Albiceleste" dejaría de lado el clásico 4-3-3 para darle paso al 5-3-2. Ingresarían Montiel, Otamendi, Acuña y Lo Celso en lugar de Tagliafico, Foyth, Ocampos y Di María. Lo confirmará minutos antes del encuentro en Barranquilla.

¿Acuña sí, Tagliafico no?

Todo indica que con el 5-3-2 el dueño de la banda izquierda es el "Huevo" y no el de Rafael Calzada. Si bien "Nico" no tuvo su mejor partido frente a Chile, la modificación no pasa por rendimiento sino por características en el juego.

Claro está que Acuña tiene más experiencia a la hora de pasar al ataque y le da otra frescura. Es que el ex Ferro siempre fue mediocampista y en los últimos años adquirió las habilidades para también ser lateral. En esta línea, el DT se inclinaría por el hombre del conjunto español.

¿Cuál es la intención?

La gran diferencia entre un esquema y el otro está en la zona defensiva. Sin un cinco de marca en el medio (Paredes-De Paul- Lo Celso), Scaloni buscará fortalecer el retroceso del equipo. Los tres centrales ayudarán a Paredes en el momento de bajar e intentará no sufrir en este aspecto. Romero sería libero.

Por otra parte, con laterales como Montiel y Acuña, la intención sería que funcionen como pistones. Esto quiere decir que, a la hora de atacar, Argentina romperá esa línea de cinco con el adelantamiento de ambos y pasarán a ser opciones por los costados.

La inclusión de Lo Celso está atada a la creación de juego, algo que a la "Albiceleste" le faltó frente a Chile. El ex Central garantiza sorpresa a través de sus pases. Además, se entiende muy bien con Messi. Sin embargo, no llega al 100% físicamente y habrá que ver cuántos minutos puede estar presentes.

Formación: Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi y Lautaro Martínez.