Ante un rival directo, San Martín intentará volver a los puestos de Reducido

Visitará hoy, sábado 27 de junio, a Real Pilar. La previa aquí.

En el inicio de la segunda rueda del campeonato, San Martín de Burzaco buscará cortar la racha de tres partidos sin victorias para volver a meterse en los puestos de Reducido. Con ese objetivo, visitará a Real Pilar, un rival directo en la pelea por un lugar en dicha zona.

El encuentro, correspondiente a la 22° fecha, se disputará hoy, sábado 27 de junio, a partir de las 13 hs. Estará arbitrado por Ignacio Cuicchi. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en febrero, cuando el “Monarca” se impuso 2-1 en el Boga.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de igualar sin goles ante UAI Urquiza como visitante, resultado que extendió a tres los partidos sin festejos. Esta racha lo dejó momentáneamente fuera de los puestos de Reducido: acumula 29 puntos y está a dos de los lugares para luchar por el segundo ascenso.

Para dejar atrás este mal momento, se enfrentará con otro equipo que tiene la misma aspiración. Real Pilar, que empató 1-1 con Villa San Carlos en la fecha pasada, se ubica en la 7° colocación con 32 unidades.