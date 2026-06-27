Con Tagliafico desde el arranque, Argentina cierra su participación en la fase de grupos

El seleccionado nacional se medirá hoy, sábado 27 de junio, con Jordania. ¿Cómo formará?

Con el primer puesto ya asegurado, la Selección Argentina cerrará su actuación en la fase de grupos frente a Jordania. Pensando en la siguiente instancia, habrá rotaciones en el equipo y uno que estará desde el arranque es Nicolás Tagliafico, quien buscará sumar rodaje tras recuperarse de una lesión.

El encuentro se llevará adelante hoy, sábado 27 de junio, a partir de las 23 hs (horario argentino). Tendrá lugar en el AT&T Stadium, en el área metropolitana de Dallas. El árbitro asignado para impartir justicia será el rumano István Kovács.

¿Cómo llegan?

Tras las victorias ante Argelia y Austria, el combinado nacional llega al último compromiso del Grupo J con puntaje ideal y sin presiones desde lo matemático. Por ese motivo, el cuerpo técnico aprovechará para darle minutos a los jugadores que tuvieron menos participación.

Uno de los que entrará es Tagliafico. El oriundo de Rafael Calzada se recuperó de un desgarro en el sóleo que lo marginó del primer partido e ingresó en el tramo final del segundo. Ahora, intentará ganar rodaje para buscar meterse entre los titulares en el choque de 16avos.

Este no será el único cambio en la defensa, la cual estará totalmente renovada respecto al último partido. Gonzalo Montiel entrará por Nahuel Molina en el lateral derecho; mientras que la dupla de centrales la conformarán Nicolás Otamendi y Marcos Senesi.

En el mediocampo, Giovani Simeone, Leandro Paredes y Exequiel Palacios tienen su lugar prácticamente asegurado. Una de las dudas es si por la banda izquierda estará Giovani Lo Celso o Valentín Barco.

Para acompañar a Julián Álvarez, la mayor incertidumbre pasa por Lionel Messi. El capitán mostró sus ganas de jugar y resta saber si saldrá desde el arranque o entrará en el complemento. Ante cualquiera de las opciones, Nicolás Paz sumará minutos en cancha.

Jordania afrontará el encuentro sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El seleccionado asiático, que cayó 3-1 con Austria y 2-1 con Argelia, intentará despedirse del torneo con una actuación positiva frente al vigente campeón del mundo.